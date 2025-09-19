"محمد بن راشد": الحاجة إلى السلام والتسامح أكثر إلحاحاً مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 80 عاماً

مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 80 عامًا على تأسيسها، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.