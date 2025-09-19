"محمد بن راشد": الحاجة إلى السلام والتسامح أكثر إلحاحاً مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 80 عاماً
مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 80 عامًا على تأسيسها، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم في الوقت الراهن.
في هذه اللحظة التاريخية، شدد سموه على "أن وقتنا الحالي بأمس الحاجة لإحياء المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لضمان استمرار دوره الأساسي في حفظ السلام والأمن.
وأضاف سموه منذ تأسيسها، ارتكزت سياسة دولة الإمارات الخارجية على قيم التسامح والتعايش كنموذج إرشادي لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات".
وبينما ينخرط المجتمع العالمي في مكافحة الشرور المجتمعية، تواصل الإمارات مكافحة الإرهاب، وخطاب الكراهية، والتطرف، مع تقديم المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها".
وأكد سموه "اليوم تتحمل الوكالة مسؤولية تجديد عهدها للبشرية، حيث يظل استمرار حيويتها وفعاليتها أمل البشرية على مدى الثمانين عاماً المقبلة".
انضمت الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة عام ١٩٧١ بعد فترة وجيزة من تأسيسها. وشغلت عضوية مجلس الأمن الدولي خلال الفترة ١٩٨٦-١٩٨٧، ثم مرة أخرى بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، عقب انتخابها في يونيو ٢٠٢١.