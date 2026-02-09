محمد بن راشد: الإمارات الأولى إقليمياً في الصادرات الصناعية

تتصدر الإمارات الآن المنطقة في الصادرات الصناعية، وفقاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد توفر أرقام عام 2025.

وقال سموه إن الإمارات حققت نمواً بنسبة 25 بالمائة في هذا المجال خلال العام الماضي، لتصل قيمة المنتجات الصناعية المصدرة إلى أكثر من 262 مليار درهم — بما في ذلك 90 مليار درهم في التكنولوجيا.

وأشار إلى أن النجاح يعود إلى تكامل الحكومة والتشريعات في الصناعة الخاصة، بدعم من "بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي ومصرفي قوي وراسخ."

