محمد بن راشد: اقتصاد الأمة تصنعه عقولها.. بادي هاني يفوز بجائزة "نوابغ العرب"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد (21 ديسمبر)، البروفيسور بادي هاني من لبنان لفوزه بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد لعام 2025.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وكتب سموه ، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بروفيسور متميز في الاقتصاد بجامعة سيراكيوز، قدم إسهامات استثنائية في الاقتصاد القياسي وتطوير نماذج تحليل البيانات الاقتصادية".

وأشار سموه إلى أن "هاني نشر أكثر من 200 ورقة علمية، ويُعد كتابه حول تحليل نماذج البيانات الاقتصادية مرجعاً للباحثين حول العالم".