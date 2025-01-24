محمد بن راشد: اعتماد طلبات إسكان بمليار درهم لـ 1300 مواطن

وأعلن سموه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن عدد المستفيدين سيستمر في الارتفاع على مدار العام، لضمان تلبية جميع الطلبات، كما أكد أنه خلال العامين الماضيين تمت معالجة واعتماد 13 ألف طلب مواطن.