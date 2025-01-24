محمد بن راشد: اعتماد طلبات إسكان بمليار درهم لـ 1300 مواطن
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن برنامج زايد للإسكان أصدر موافقات على طلبات سكنية بقيمة تزيد على مليار درهم لأكثر من 1300 مواطن خلال يناير الماضي.
وأعلن سموه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن عدد المستفيدين سيستمر في الارتفاع على مدار العام، لضمان تلبية جميع الطلبات، كما أكد أنه خلال العامين الماضيين تمت معالجة واعتماد 13 ألف طلب مواطن.
"خلال العامين الماضيين تم إغلاق وقبول 13 ألف طلب للمواطنين، ومدة الانتظار الحالية للحصول على الموافقة شهرين (وهي من أقصر فترات الانتظار في العالم)..."، كتب صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف سموه "هدفنا تطوير منظومة متكاملة لربط جميع جهات التمويل والإسكان بحيث تتم الموافقة خلال يوم واحد فقط.. المواطن يستحق خدمة أفضل.. وحياة أفضل.. ومستقبل أجمل بإذن الله".