محمد بن راشد:مطار دبي واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا للمستقبل
تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سير العمل في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.
واطلع سموه خلال زيارته للمطار على سير العمل اليومي في كافة أقسام المطار، كما اطلع على البروتوكولات المعمول بها لمساعدة المسافرين في استكمال إجراءات السفر إلى جانب الخدمات الأخرى المتنوعة المقدمة في المطار.
وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنفسه العمليات اليومية في مختلف أقسام المطار واستفسر عن التسهيلات المقدمة للمسافرين المغادرين والقادمين، وأكدت سلطات المطار لسموه على جودة المرافق المقدمة للمسافرين المغادرين والقادمين.
وشهد المطار ارتفاعا ملحوظا في أعداد المسافرين خلال الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ 23 مليونا، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تقديره للتطور الذي شهده المبنى رقم 3 بكافة مرافقه وأقسامه وتجهيزاته، قائلاً: «مطار دبي الدولي واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا للمستقبل، ونعمل باستمرار على تحسين تجربة المسافرين عبر المطار وتوفير أعلى مستويات التميز من حيث البنية التحتية والخدمات والتقنيات المتقدمة لضمان راحة وسلامة المسافرين".
وأضاف: "نشكر جميع فرق العمل في المطار على جهودهم المتميزة، والتي تعكس رؤيتنا لجعل دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وفق أعلى المعايير العالمية، إن رؤية دبي للمستقبل تتحدد بالابتكار والريادة والتميز في كافة المجالات، ومطار دبي الدولي جزء أساسي من هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل لضمان المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي".
ووفقاً لسموالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فإن الأداء الاستثنائي لمطار دبي الدولي وتحقيقه المستمر لمعدلات نمو قياسية من حيث عدد المسافرين الدوليين جعل مطار دبي الدولي يتميز على الفور بخدمة وجودة عالمية المستوى في قطاع الطيران والسفر.
وأضاف سموالشيخ أحمد بن سعيد: "يعكس ذلك الأهداف الطموحة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي ووضعها ضمن أفضل ثلاث اقتصادات حضرية في العالم".
رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الزيارة الفريق طلال حميد بالهول مدير عام إدارة أمن الدولة في دبي، والفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من كبار المسؤولين.