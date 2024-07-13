محمد بن راشد:مطار دبي واجهة حضارية تعكس تطلعاتنا للمستقبل

وأضاف: "نشكر جميع فرق العمل في المطار على جهودهم المتميزة، والتي تعكس رؤيتنا لجعل دبي وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم وفق أعلى المعايير العالمية، إن رؤية دبي للمستقبل تتحدد بالابتكار والريادة والتميز في كافة المجالات، ومطار دبي الدولي جزء أساسي من هذه الرؤية الطموحة، وسنواصل العمل لضمان المزيد من النجاحات في هذا القطاع الحيوي".