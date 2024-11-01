محمد بن راشد:"كولم ماكلولين"أحد وجوه دبي الجميلة

لقد شهد آلاف الموظفين في شركة موانئ دبي العالمية لطف ماكلولين بشكل مباشر. يقول المغترب الهندي "كيه يو هاشم"، الذي عمل في الشركة لعقود من الزمن، إن رئيسهم الكبير "كان يعامل كل فرد من أفراد طاقم العمل وكأنه فرد من العائلة". وأضاف: "كان بإمكان أي شخص أن يطلب منه أي شيء، وكان يستمع إليه".