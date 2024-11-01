محمد بن راشد:"كولم ماكلولين"أحد وجوه دبي الجميلة
في الوقت الذي تدفقت فيه التعازي بالرئيس التنفيذي السابق لسوق دبي الحرة "كولم ماكلولين"، انضم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الجمعة إلى المجتمع لتكريم إرثه.
ونعى سموه ، الراحل ماكلولين الذي وافته المنية في 30 أكتوبر/تشرين الأول عن عمر ناهز 81 عاماً.
بالنسبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كان هو "صاحب الرؤية" الذي حول سوق دبي الحرة إلى "أيقونة عالمية على مدى أكثر من أربعة عقود".
وكان رئيس شركة سوق دبي الحرة المحبوب، والذي ينحدر من أيرلندا، أحد الرواد الذين قاموا ببناء الشركة من الصفر، وتحويلها إلى مؤسسة شهيرة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي ويعمل فيها 6000 موظف.
"أحد الوجوه الجميلة في دبي"
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس فقط بإخلاصالراحل ، بل وأيضاً بطبيعته الواقعية.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على موقع X: "كان كولم شخصية ملهمة ومتواضعة، وأحد الوجوه الجميلة في دبي، وعقل لامع وقلب طيب ومحب".
لقد شهد آلاف الموظفين في شركة موانئ دبي العالمية لطف ماكلولين بشكل مباشر. يقول المغترب الهندي "كيه يو هاشم"، الذي عمل في الشركة لعقود من الزمن، إن رئيسهم الكبير "كان يعامل كل فرد من أفراد طاقم العمل وكأنه فرد من العائلة". وأضاف: "كان بإمكان أي شخص أن يطلب منه أي شيء، وكان يستمع إليه".
كان ماكلولين عضواً في فريق الاستشارات الأصلي من شركة "أير ريانتا"، سلطة مطارات أيرلندا، التي تعاقدت معها حكومة دبي لإطلاق عمليات السوق الحرة الجديدة في عام 1983. كما قاد إطلاق السوق الحرة في دبي.
تقاعد في مايو/أيار من هذا العام من منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة بعد 55 عاماً في صناعة تجارة التجزئة للسفر. وتوفي في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 81 عامًا.