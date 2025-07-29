محمد بن راشد"راكب عادي" في ترام ومترو دبي.. وفيديو يوثّق تواضعه في "أتلانتس ذا رويال"

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زارصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد محطة ترام دبي، وانتظر بصبر مثل أي راكب آخر ثم ركب القطار.

في مقطع فيديو منشور على الإنترنت، يظهر سموه، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، وهو يمشي على السير المتحرك الذي يأخذه ركاب المترو للوصول إلى المحطة.

لاحقًا، استقل السلم الكهربائي للوصول إلى الرصيف والانتظار للقطار.

ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى محطة صُبحا ريالتي على الخط الأحمر للمترو. وكما في ظهوره السابق هذا الأسبوع، كان دون حرس ، متحركًا بطريقة عفوية، وهو ما يشكل تباينًا ملحوظًا مع العديد من القادة في العالم.

خلال زيارة أخرى لأحد معالم دبي العديدة، دخل الشيخ محمد إلى فندق أتلانتس ذا رويال، وكان يحمل عصا وهو يحيي ضيوف الفندق الفاخر جدًا.