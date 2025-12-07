محمد بن راشد..المتطوعون هم روح الإمارات وأبناء زايد الحقيقيون

بالاعتماد على الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشهر الماضي، شارك المتطوعون بأعداد كبيرة في تعبئة صناديق الطعام للعائلات في غزة.
يأتي ذلك ضمن مشروع "سفينة محمد بن راشد الإنسانية" التابعة لحملة "الفارس الشهم 3"، التي تهدف إلى توصيل 10 ملايين وجبة إلى فلسطين
وقد نشر سموه عبر منصة "إكس" يوم الأحد، منشورا أعرب فيه عن تقديره للمتطوعين، مشيراً إلى أنه عندما أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن المشروع وطلبت من المتطوعين المشاركة، كان الهدف مشاركة نحو ألفي شخص فقط، لكن أكثر من 20 ألف متطوع سجلوا في الحملة خلال أسبوع واحد.
وقال سموه: "هؤلاء هم شعب الإمارات… وهذه هي الروح الحقيقية لأبناء زايد"، مؤكداً أن هذه الحملة وهذا الإقبال الكبير يجسدان حب شعب الإمارات للشعب الفلسطيني.
وأضاف سموه قائلاً: "شكراً للجميع"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستظل "داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق".
كما شارك مقطع فيديو يظهر المشاهد في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو يوم الأحد، حيث عمل المتطوعون بسرعة وبوجوه مبتسمة وبأسلوب منظم وفعّال على تعبئة مواد الغذاء في الصناديق.
