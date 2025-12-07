محمد بن راشد..المتطوعون هم روح الإمارات وأبناء زايد الحقيقيون

وقد نشر سموه عبر منصة "إكس" يوم الأحد، منشورا أعرب فيه عن تقديره للمتطوعين، مشيراً إلى أنه عندما أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن المشروع وطلبت من المتطوعين المشاركة، كان الهدف مشاركة نحو ألفي شخص فقط، لكن أكثر من 20 ألف متطوع سجلوا في الحملة خلال أسبوع واحد.