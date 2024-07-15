محمد بن راشد:الإمارات رسخت مكانتها العالمية في الفضاء

: "نحن فخورون بالعمل على القمر الصناعي الأكثر تطوراً في العالم العربي والذي يحمل اسم رئيس دولة الإمارات، ولدينا طموحات كبيرة لدولتنا في مستقبل استكشاف الفضاء، ونتعهد بمواصلة تحقيق المعالم التي تساهم في تحقيقها" وفق ما قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام لقطاع هندسة الطيران في مركز محمد بن راشد للفضاء.