محمد بن راشد:الإمارات رسخت مكانتها العالمية في الفضاء
اطلع الشيخ صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي"إم بي زد سات" MBZ-SAT، القمر الصناعي الأكثر تقدماً في المنطقة والذي يحمل اسم رئيس الدولة.
ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي MBZ-SAT، وهو القمر الصناعي الثاني الذي يتم تطويره بالكامل بواسطة فريق إماراتي، في موعد لا يتجاوز أكتوبر 2024 على صاروخ SpaceX.
وأكد سموه خلال لقائه فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء أنه بمجرد الانتهاء من الاختبارات البيئية بنجاح، ستبدأ الاستعدادات النهائية للإطلاق.
وقال سموه : "لقد رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية بشكل رئيسي في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. وجاء هذا الإنجاز مدفوعاً برؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات بين الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء والقدرات المتنامية للمواهب الإماراتية".
واستعرض صاحب السمومحمد بن راشد آل مكتوم خلال لقائه فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء تفاصيل تطورات برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
وأضاف سموه: "إن هذه التطورات مهمة لتطوير الحلول التي تعمل على تحسين نوعية حياة الإنسان وتساعد في التغلب على التحديات المختلفة".
وأطلع سموه من رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا، اللذان أكملا برنامجاً تدريبياً لمدة عامين في وكالة "ناسا"،على آخر التطورات في برنامج الإمارات لرواد الفضاء.
: "نحن فخورون بالعمل على القمر الصناعي الأكثر تطوراً في العالم العربي والذي يحمل اسم رئيس دولة الإمارات، ولدينا طموحات كبيرة لدولتنا في مستقبل استكشاف الفضاء، ونتعهد بمواصلة تحقيق المعالم التي تساهم في تحقيقها" وفق ما قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام لقطاع هندسة الطيران في مركز محمد بن راشد للفضاء.
ورافق صاحب السمو الشيخ محمد في الزيارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.
وحضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين.