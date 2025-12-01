"محمد بن راشد"..الإمارات دولة الإنجازات واللامستحيل

كما أشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أسس الاتحاد، واصفاً إياها بالصلبة. وقال إنها تعكس القيم الدائمة وتلهم الطموح اللامحدود، مدفوعة بقيادة تسعى باستمرار إلى قمة الإنجاز في كل مجال وشعب أزال كلمة "المستحيل" من مفرداته.



كما أكد سموه أن دولة الإمارات لطالما وضعت التقدم البشري في صميم جميع استراتيجياتها وخططها التنموية. وسلط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة التي تهدف إلى ضمان أعلى مستويات الجودة في الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.



وأضاف أن دولة الإمارات، على مدى خمسة عقود، كانت شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، مسترشدة بالمصالح المشتركة ورؤية تقدر السلام كعنصر أساسي لكل تنمية. كما سلط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات بين أكبر مزودي المساعدات التنموية في العالم.

