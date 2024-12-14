محمد المطوع يحول معاناته إلى قوة لرفع الوعي بذوي الإعاقة

كانت الفترة التي قضاها في الولايات المتحدة مليئة بالتحديات والتحولات. فقد خضع محمد لأربعة إلى خمسة أشهر من العلاج الطبيعي، وكثيراً ما كان يشعر بالانفصال وعدم اليقين بشأن مستقبله. وقال: "لقد شعرت وكأنني في رحلة سياحية أكثر من برنامج علاجي"، مشيراً إلى الافتقار إلى البنية التحتية خلال فترة تعافيه. وفي بعض الأحيان، تساءل عما إذا كان بإمكانه العودة إلى حياته القديمة، وكيف قد تؤثر إصابته على زواجه.