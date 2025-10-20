محمد الشرقي يشهد ختام "مؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة"

وشهد المؤتمر، الذي انعقد على مدار يومي 18 و 19 أكتوبر الجاري، مشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والفنية من دول عالمية واسعة، شملت المملكة المتحدة، وإيطاليا، والنمسا، وإسبانيا، وتركيا، واليابان، وباكستان، إلى جانب دول عربية مثل السعودية، ومصر، والأردن، وتونس، ولبنان. وتضمن جدول أعمال المؤتمر 18 ورقة بحثية متخصصة ناقشت قضايا محورية تتعلق بتاريخ وفلسفة وجماليات الفنون الإسلامية.