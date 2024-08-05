محمدوف: يتفوق على"ساندهاجن"في نزال بأبوظبي

حافظ الداغستاني عمر نورمحمدوف على سجله الخالي من الهزائم “ 18 فوزاً ” ،واقترب من تحقيق أول ألقابه في “يو إف سي” بعد فوزه مساء أمس على الأمريكي “كوري ساندهاجن” ، المصنف الثاني ضمن فئة وزن "البانتام" ضمن المنافسات التي شهدتها "الاتحاد أرينا" " ليلة النزال" من “يو إف سي”.

ويعزز هذا الفوز سجل نور محمدوف حيث أظهر طوال النزال تفوقاً واضحاً على ساندهاجن، صاحب السجل من 18 انتصاراً و5 هزائم.

وجاء الانتصار بإجماع الحكام، ما يؤكد هيمنته داخل الحلبة ويعزز مكانته بوصفه نجماً صاعداً في عالم "يو إف سي" ويرفع سلسلة انتصاراته إلى 5 نزالات، مستفيداً من توجيهات ابن عمه حبيب نورمحمدوف، بطل يو إف سي السابق للوزن الخفيف.

وقال عمر نورمحمدوف بعد الفوز: "أضفت انتصاراً جديداً في الفعالية الرئيسية إلى اسم عائلتي، وسنواصل تعزيز إرثنا الرياضي، لم يكن الأمر سهلاً، لا سيما وأنني أخوض النزال بحضور والدي وعمي وأقاربي، الأمر الذي وضعني تحت الضغط إلا أنه حفزني قليلاً في الوقت نفسه".



كما توجه نورمحمدوف بالشكر إلى جميع مشجعيه ودعاهم لحضور بطولة يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي في أبوظبي يوم 26 أكتوبر المقبل، وقال: "أعتقد بأنها ستكون بطولة قوية وبالأخص فعاليتها الرئيسية، وأظن بأنني سكون حاضراً لمشاهدتها".

وأقيم النزال وسط حضور جماهيري حاشد بوجود مجموعة من المشاهير، بمن فيهم إسلام ماخاتشيف، بطل فئة الوزن الخفيف، وبلال محمد، بطل فئة الوزن المتوسط.

وشهدت ليلة النزال لحظات حماسية ضمن فئة الوزن المتوسط مع فوز شارا محمدوف بإجماع الحكام على مايكل أوليكسيجوك.

وقال محمدوف بعد هذا الفوز الثالث له على التوالي: "لطالما حلمت بخوض هذا النزال، وتغمرني السعادة، ومع كل فوز أبلغ مرحلة جديدة في مسيرتي".



وبدوره قدم "ديفيسون فيغيريدو" أداءً قوياً وتغلب على "مارلون فيرا" ضمن فئة وزن البانتام.

وقال فيغيريدو بعد فوزه: "أمر رائع العودة إلى هنا والنزال والفوز مجدداً في أبوظبي". وأرغب بشدة في النزال على اللقب، بصرف النظر عن الفائز بين ميراب وشون أومالي، وأتطلع إلى الفوز بالحزام".



واستمرت المنافسات مع تألق "مايكل كييزا" وفوزه بالإخضاع على توني فيرجسون، وانتصار "ماكنزي ديرن" على "لوبي غودينيز"، وتغلب "جويل ألفاريز" بالضربة القاضية على "إلفيس برينر"، وانتصار "جورام كوتاتيلادزه" على "جوردان فوسينيك".

وشكلت ليلة النزال من يو إف سي: ساندهاجن ضد نورمحمدوف نجاحاً مبهراً، بالاستناد إلى الشعبية العالمية الواسعة لنزالات يو إف سي، حيث توجهت أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة إلى أبوظبي، لترسخ مكانتها بوصفها الوجهة الأبرز لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، لجذب محبي الرياضات القتالية في مختلف أنحاء العالم.