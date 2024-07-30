محللون: نجاح "كمالا هاريس" تعزيز للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة

في حال انتخابها للبيت الأبيض، فمن المرجح أن تلعب كمالا هاريس دوراً أكثر نشاطاً في إنهاء الأزمات الإنسانية في مناطق الصراع في الشرق الأوسط، كما يقول محللون سياسيون في الإمارات.

ويأتي هذا التوقع بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن محاولته إعادة انتخابه، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصبح نائبة الرئيس كمالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.

وشدد الخبراء هنا على أن دولة الإمارات قد لعبت دائماً دوراً حيوياً في مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي والأمن.

ويعتقدون، من خلال تفكيك العوامل التي أدت إلى قدرتها على الانتخاب، أنه من المرجح أن تعزز هاريس هذه الشراكة الاستراتيجية، مما يعزز التعاون القوي في مجال الدفاع والاستخبارات.

"إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في جهود مكافحة الإرهاب والاستقرار والأمن الإقليميين. وقال الدكتور كريستيان ألكسندر، زميل أول وباحث رئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع (RSDI) في أبو ظبي: "من المرجح أن تحافظ هاريس على هذه العلاقة الاستراتيجية وربما يعمقها، ويواصل اتجاه التعاون القوي في مجال الدفاع والاستخبارات". "في ظل إدارة هاريس، يمكن توقع استمرار المبيعات العسكرية والتدريبات المشتركة".