محللون: نجاح "كمالا هاريس" تعزيز للشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة
في حال انتخابها للبيت الأبيض، فمن المرجح أن تلعب كمالا هاريس دوراً أكثر نشاطاً في إنهاء الأزمات الإنسانية في مناطق الصراع في الشرق الأوسط، كما يقول محللون سياسيون في الإمارات.
ويأتي هذا التوقع بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن محاولته إعادة انتخابه، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصبح نائبة الرئيس كمالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي.
وشدد الخبراء هنا على أن دولة الإمارات قد لعبت دائماً دوراً حيوياً في مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي والأمن.
ويعتقدون، من خلال تفكيك العوامل التي أدت إلى قدرتها على الانتخاب، أنه من المرجح أن تعزز هاريس هذه الشراكة الاستراتيجية، مما يعزز التعاون القوي في مجال الدفاع والاستخبارات.
"إن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في جهود مكافحة الإرهاب والاستقرار والأمن الإقليميين. وقال الدكتور كريستيان ألكسندر، زميل أول وباحث رئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع (RSDI) في أبو ظبي: "من المرجح أن تحافظ هاريس على هذه العلاقة الاستراتيجية وربما يعمقها، ويواصل اتجاه التعاون القوي في مجال الدفاع والاستخبارات". "في ظل إدارة هاريس، يمكن توقع استمرار المبيعات العسكرية والتدريبات المشتركة".
"وهذا من شأنه أن يضمن بقاء دولة الإمارات مجهزة تجهيزاً جيداً لمواجهة التهديدات الإقليمية والمساهمة في مبادرات الأمن الجماعي."
توسيع العلاقات الاقتصادية مع الإمارات
وأشار ألكسندر إلى أن هاريس قد تعطي الأولوية لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.
"وهذا يعني التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وهذا من شأنه أن يتماشى مع أهداف سياستها الأوسع المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار.
ويمكن أن يكون تعزيز الاتفاقيات التجارية الحالية واستكشاف اتفاقيات جديدة على جدول الأعمال. "قد يكون الهدف من ذلك تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين البلدين."
والجدير بالذكر أن هاريس سافرت إلى دبي خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في ديسمبر 2023، مؤكدة مجدداً في خطابها كيف أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستصبح مرة أخرى رائدة عالمية في مكافحة أزمة المناخ". وأعلنت هاريس أيضًا بفخر عن تعهد جديد بقيمة 3 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ. صندوق المناخ الأخضر، لدعم البلدان النامية في الاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة.
وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مباحثات معها حول العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال مؤتمر المناخ.
كما سلطت المناقشة الضوء على التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، مع التركيز على المبادرات المشتركة.
ونظراً لالتزام هاريس بمعالجة تغير المناخ، فمن الممكن أن يكون هناك تعاون متزايد مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مبادرات الاستدامة، ومشاريع الطاقة المتجددة، وجهود الحفاظ على البيئة. وأضاف ألكساندر أن هذا يتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها والاستثمار في التقنيات الخضراء.
الموقف من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
وأكد الخبراء أن زيارة هاريس السابقة إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، تميزت أيضاً بمناقشات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي جرت على هامش المؤتمر.
وأجرت هاريس مباحثات مع القيادة الإماراتية تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الدكتورة "سوناكشي روهيلا"، رئيسة البرنامج السابقة بكلية علم النفس والعلوم الصحية بجامعة كيرتن دبي: “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستمضي قدماً بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة لمعالجة السياسات الصعبة والتيارات السياسية المتقاطعة”.
"لقد تحدثت السيدة هاريس أيضاً في الماضي فيما يتعلق بمحنة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية، ودعت مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات المسلحة في غزة. وأضافت أنها يمكن أن تثبت أنها أكثر تعاطفاً مع القضية الفلسطينية من إدارة بايدن.
وقد أعربت السيدة البالغة من العمر 59 عاماً عن آراء قوية بشأن الصراعات المستمرة في المنطقة، بما في ذلك الصراعات في اليمن وسوريا.
وأضافت: "من المرجح أن تلعب السيدة هاريس دوراً أكثر نشاطاً في إنهاء الأزمات الإنسانية في مناطق الصراع في الشرق الأوسط".
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة
واتفق آخرون أيضاً على أن وجهة نظر هاريس بشأن الشرق الأوسط ونظرتها المحتملة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة تبدو مدفوعة بنهج متوازن يسعى إلى الحفاظ على التحالفات التقليدية مع معالجة المخاوف الإنسانية وتعزيز الحلول الدبلوماسية.
وقال ألكسندر: "إن موقفها يشير إلى تطور محتمل في سياسة الولايات المتحدة نحو نهج أكثر دقةً وتركيزاً على الجانب الإنساني، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتعامل مع إيران".
ودعت باستمرار إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة. وفي بيان صدر في مارس/آذار 2024، حثت هاريس: "نحن بحاجة إلى إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة". نحن بحاجة لإخراج الرهائن. نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار. وأضاف: "من مظهرها، فهي تسعى إلى الموازنة بين دعم إسرائيل وزيادة الاهتمام بحقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية".
التغلب على العوائق
سُلط الضوء على النقاد السياسيين في البلاد أثناء انسحابهم من السباق الرئاسي، أيد جو بايدن كمالا هاريس للمنصب كمرشحة ديمقراطية. عزز تأييد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون فرصها في الترشح للرئاسة.
"إن تأييدها يحمل ثقلاً لأنها تريد أن ترى امرأة تكسر السقف الزجاجي لتكون أول امرأة تصل إلى أعلى منصب سياسي في البلاد. وكانت هيلاري قريبة جداً من تحقيق هذا الهدف، لكنها خسرت أمام ترامب. وفي أول خطاب لها بعد خسارتها الانتخابات، أشارت إلى السقف الزجاجي الذي لم تتمكن من اختراقه، ولكنها أعربت عن أملها في أن يكسر شخص ما هذا السقف الزجاجي عاجلاً أم آجلاً.
"لقد حان الوقت في غضون ثماني سنوات فقط، وعلى الأرجح ستتنافس امرأة أخرى من الحزب الديمقراطي ضد ترامب هذه المرة".
وفي تسليط الضوء على قدرتها على الفوز، قالت خان إن الأمر سيعتمد على من تختاره ليكون "نائبها" لمنصب نائب الرئيس.
"وكما شهدنا خلال الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس/فلسطين، فإن العديد من الموالين الديمقراطيين يشعرون بالفزع من نهج الرئيس الديمقراطي تجاه الصراع، وخاصة الفيتو المتكرر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف: "إذا اختارت ديمقراطياً أكثر توجهاً نحو الاشتراكية مثل "بيرني ساندرز"، فقد تتمكن من استعادة الديمقراطيين والناخبين الأمريكيين المناهضين للحرب، مما يمهد طريقها للفوز".
هل سيساعد نسبها المختلط
والدة هاريس، "شيامالا جوبالان"، باحثة في مجال السرطان وناشطة في مجال الحقوق المدنية من ثولاسيندرابورام (الهند)، انتقلت إلى الولايات المتحدة كطالبة في أواخر الخمسينيات.
والدها، "دونالد جيه هاريس"، أستاذ الاقتصاد الجامايكي، جاء أيضاً إلى الولايات المتحدة للدراسات العليا. وبعد طلاق والديها، عاشت هي وأختها مع والدتهما.
لذلك، يؤكد بعض المراقبين السياسيين على أن نسب هاريس المختلط وموقفه بشأن قضايا مختلفة، بما في ذلك الهجرة، يمكن أن يجذب جمهوراً أوسع، بما في ذلك الديموغرافية الأصغر سناً والمجتمعات الملونة.
وأضاف خان: "لكن الجالية الهندية في أمريكا ستواجه معضلة هذه المرة". “من ناحية، ستكون كامالا هاريس، وهي شخص من أصل هندي، وعلى الجانب الآخر جي دي فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس. ولزوجته أوشا أيضاً جذور هندية.
قال أستاذ العلاقات الدولية: "علاوةً على ذلك، يتمتع ترامب بعلاقة عميقة مع الأمريكيين الهنود، وخاصة مجتمع رجال الأعمال الهندي. إلى جانب ذلك، جعلت محاولة اغتياله بطلاً بين الجمهوريين، وقد حشدت عملية الاغتيال المتلفزة دعم الجمهوريين، خصوصاً لأولئك الذين لم يعتبروا ترامب مناسباً للرئاسة. لذلك، لا يمكن الجزم بأي شيء في هذه المرحلة."