محكمة كندية تقضي بعودة طفلين إلى والدهما في دبي

وأشارت حمادة إلى أن قضايا الحضانة تتطلب في كثير من الأحيان شهادة خبير، وخاصة في الأمور المتعلقة بمكان إقامة الطفل المعتاد. وأضافت: "في قضية الحضانة المرفوعة في إنجلترا، على سبيل المثال، إذا كان الطفل مقيماً معتاداً في الإمارات العربية المتحدة، فسوف يفحص القاضي شهادة الخبير لتسليط الضوء على كيفية حماية قوانين الحضانة في الإمارات العربية المتحدة لمصالح الطفل الفضلى وتزويد الوالدين بالحقوق اللازمة للمشاركة في تربية الأبناء بشكل فعال".