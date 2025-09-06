محكمة العين تُلزم مكتب محاماة برد أكثر من نصف مليون درهم لعميل تعرض للاحتيال

وفقًا لسجلات المحكمة، لجأ المدعي إلى الشركة طالبًا المساعدة في استرداد أمواله، لكنه ضُلِّلَ واعتقد أن كسب القضية. وطُلِبَ منه تحويل الأموال إلى حساب مصرفي وفّرته الشركة، وسلّمه في النهاية 503,591 درهمًا إماراتيًا. لم يُدرك إلا لاحقًا أنه تعرض للاحتيال.