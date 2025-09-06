محكمة العين تُلزم مكتب محاماة برد أكثر من نصف مليون درهم لعميل تعرض للاحتيال

أدينت شركة محاماة في العين بخداع أحد عملائها، وأمرت محكمة العين للدوائر المدنية والتجارية والإدارية بإلزامها برد مبلغ 503,591 درهماً، في خطوة تؤكد موقف القضاء الإماراتي الحازم تجاه قضايا الاحتيال.
وفقًا لسجلات المحكمة، لجأ المدعي إلى الشركة طالبًا المساعدة في استرداد أمواله، لكنه ضُلِّلَ واعتقد أن كسب القضية. وطُلِبَ منه تحويل الأموال إلى حساب مصرفي وفّرته الشركة، وسلّمه في النهاية 503,591 درهمًا إماراتيًا. لم يُدرك إلا لاحقًا أنه تعرض للاحتيال.
بناءً على شكوى جنائية، غُرِّمت الشركة 5000 درهم إماراتي لاستيلاءها على أموال المدعي بشكل غير قانوني. وبناءً على هذه الأدلة، رفع المدعي دعوى مدنية يطالب فيها برد المبلغ، وتعويضًا إضافيًا عن الأضرار المادية والمعنوية، والفائدة القانونية.
وقضت المحكمة بأن الأدلة، بما في ذلك الأمر الجنائي وإيصالات البنك، تُثبت بوضوح مخالفات الشركة. وجاء في الحكم: "عند تقديم أدلة كافية، لا تُلزم المحكمة بإجراء المزيد من التحقيقات أو تعيين خبراء".
أمرت المحكمة الشركة بسداد المبلغ كاملاً للمدعي، لكنها استثنت الفوائد القانونية من السداد. ويُعدّ هذا الحكم بمثابة تحذير للعملاء والشركات على حد سواء من عواقب الاحتيال في المعاملات المالية.