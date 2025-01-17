محكمة ألمانية تمنع بيع "شوكولاتة تركيا" باسم دبي
أشاد الشيف الذي ساعد في تطوير وصفة شوكولاتة الفستق والكنافة في دبي بقرار محكمة أوروبية بحظر بيع الشوكولاتة المصنوعة في تركيا والتي تحمل علامة "شوكولاتة دبي". وقال إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.
قال الشيف "نويل كاتيس"، المتخصص في الحلويات الفلبينية، والذي تم تعيينه من قبل العلامة التجارية (FIX) للمساعدة في تطوير شوكولاتة الكنافة بالفستق الشهيرة: "لقد اجتاحت حمى شوكولاتة دبي العالم، لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الرقابة حول الأمر".
"على سبيل المثال، لا يمكنك تسمية جبن كامامبير أو مشروب شامبانيا إذا لم يكن منشؤه منطقة معينة في فرنسا. وعلى نحو مماثل، لا ينبغي أن يُطلق على الشوكولاتة اسم شوكولاتة دبي إذا لم تكن مصنوعة في دبي."
في يوم الثلاثاء، منعت محكمة ألمانية سلسلة متاجر سوبر ماركت من بيع نسخة من "شوكولاتة دبي" المصنوعة في تركيا بعد أن تقدم رجل أعمال بشكوى. وحكمت المحكمة بأن "المستهلك العادي سوف يفهم من عبارة "شوكولاتة دبي المصنوعة باليد"، كما يبدو، أن الشوكولاتة تم تصنيعها في دبي".
وأضاف نويل أن إطلاق اسم دبي على شوكولاتة مصنعة في دول أخرى "مضلل" للعملاء. وقال: "يمكنهم أن يقولوا إنها شوكولاتة على طراز دبي ولكن لا يمكنهم أن يزعموا أنها هي الشوكولاتة الشهيرة. الإمارة هي مركز للابتكار وهذه الشوكولاتة هي شهادة على ذلك. لذا فمن حق دبي أن تستفيد من الضجة التي تتلقاها".
قصة النجاح
في البداية، جاءت فكرة شوكولاتة الكنافة بالفستق من علامة (FIX Dessert Chocolatier)، وهي علامة تجارية للحلويات مقرها دبي أسستها سارة حمودة، واستأجرت الشيف نويل للمساعدة في تطوير الوصفة.
لقد اكتسبت قطعة الشوكولاتة الآن شهرة عالمية وتم رفض الآلاف من النسخ المقلدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من ماركات الشوكولاتة ذات السمعة الطيبة.
بالنسبة للشيف نويل، كان الهوس بالشوكولاتة مصدر فخر كبير. قال: "بصفتي مبتكراً للوصفات، فإن هذا يثبت جودة ما أقدمه. إنه يطمئنني أنني وجدت وصفة ناجحة حقاً. أرى أن الحنين إلى الماضي هو حقاً المكون الرئيسي لإنشاء وصفة لا تُنسى وليس مجرد نسخ وصفات من الكتب. بالنسبة لجيل كامل، ستكون وصفة الكنافة بالشوكولاتة هذه هي طعم طفولتهم. لقد أصبحت هذه الشوكولاتة جزءاً من مؤسسة الحلويات وأنا فخور حقاً بدوري في ذلك".
وأضاف الشيف نويل أنه يتوقع المزيد من الدعاوى القضائية المماثلة في المستقبل. وقال: "يمكنك أن ترى العديد من العلامات التجارية الكبرى تنضم إلى هذه الموجة". "ستقاتل هذه الشركات من أجل حصة السوق وفي وقت ما، قد تتدخل الحكومات للتأكد من التنظيم حول هذه الشوكولاتة. هذه هي الحال مع معظم الأشياء التي يتم استهلاكها على نطاق واسع لأنها تريد التأكد من حصول الناس على ما يدفعون مقابله. لا أرى أن هذا سينتهي بدعوى قضائية واحدة فقط. أعتقد أننا سنرى المزيد من الحالات المشابهة وقد يكون هذا بمثابة سابقة".