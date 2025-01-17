محكمة ألمانية تمنع بيع "شوكولاتة تركيا" باسم دبي

وأضاف الشيف نويل أنه يتوقع المزيد من الدعاوى القضائية المماثلة في المستقبل. وقال: "يمكنك أن ترى العديد من العلامات التجارية الكبرى تنضم إلى هذه الموجة". "ستقاتل هذه الشركات من أجل حصة السوق وفي وقت ما، قد تتدخل الحكومات للتأكد من التنظيم حول هذه الشوكولاتة. هذه هي الحال مع معظم الأشياء التي يتم استهلاكها على نطاق واسع لأنها تريد التأكد من حصول الناس على ما يدفعون مقابله. لا أرى أن هذا سينتهي بدعوى قضائية واحدة فقط. أعتقد أننا سنرى المزيد من الحالات المشابهة وقد يكون هذا بمثابة سابقة".