محكمة أبوظبي تسمح بكشف مستندات سرية في قضية انهيار مجموعة "إن إم سي"

في يونيو 2025، قضت المحكمة بأن بنك بارودا لا يمكنه الكشف عن أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) تم تقديمها بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في الإمارات، مشيرة إلى أحكام السرية الصارمة وخطر المسؤولية الجنائية عن "التنبيه بالإفصاح". ومع ذلك، عاد مديرو تصفية إن إم سي إلى المحكمة بعد دخول قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد حيز التنفيذ، محتجين بأن الوضع القانوني قد تغير.