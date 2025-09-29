محطة "نور تشاد" الشمسية: الإمارات تنير 274 ألف منزل بطاقة نظيفة ومستدامة

قال علي الشمري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجامعة ولاية جامبيا، لصحيفة خليج تايمز : "أول من سيشعر بالفرق سيكون المنازل والمستشفيات والمدارس في نجامينا ومحيطها. فالطاقة الموثوقة تعني لقاحات لا تفسد، وفصولًا دراسية مضاءة باستمرار، وأسرًا لم تعد تعتمد على الديزل المكلف".