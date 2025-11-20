محطة جديدة لكبار الشخصيات بمطار رأس الخيمة الدولي

سيقوم مطار رأس الخيمة الدولي ببناء محطة جديدة لكبار الشخصيات وحظيرة للطائرات الخاصة لخدمة المسافرين الفاخرين المتجهين إلى منتجعات الشاطئ في الإمارة وجزيرة وين المرجان التي تبلغ قيمتها 3.9 مليار دولار، وهو أول منتجع متكامل للألعاب من المقرر افتتاحه في أوائل عام 2027. تم الإعلان عن المشروع في معرض دبي للطيران بالشراكة مع شركة فالكون للطيران التنفيذي، وهي جزء من مجموعة أليكس للاستثمار.

بموجب الاتفاقية، ستقوم فالكون بتطوير وتشغيل منشأة جديدة للعمليات الثابتة (FBO) تتضمن محطة بمساحة 1,500 متر مربع، وحظيرة متعددة الأغراض بمساحة 8,000 متر مربع، ومساحات وقوف للطائرات بمساحة 9,000 متر مربع. وقال المطار إن التطوير يدعم خطط النمو الأوسع للطيران والسياحة في رأس الخيمة، مستفيدًا من موقعه على بعد 15 دقيقة من الوجهات الشاطئية الرئيسية في الإمارة والمنتجع المقبل.

ستشمل محطة كبار الشخصيات صالة ملكية، وأربع صالات لكبار الشخصيات ومناطق ضيافة فاخرة، مع مرافق جوية مثل مهبط للطائرات العمودية، ومساحات واسعة لوقوف الطائرات ومساحات مخصصة لحلول التنقل العمودي الناشئة. ستدعم الحظيرة مجموعة من الطائرات الخاصة، بما في ذلك الطائرات ذات المدى الطويل جدًا، وتوفر قدرات الصيانة والتشغيل.

قال الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ورئيس مطار رأس الخيمة الدولي، إن المنشأة تعزز البنية التحتية للطيران في الإمارة وتزيد من قدرتها على استقبال الزوار والمستثمرين والشركاء ذوي القيمة العالية. وقال إن المشروع يدعم أيضًا أهداف الاستدامة السياحية طويلة الأجل من خلال التقنيات المتقدمة والتصميم المسؤول بيئيًا.

قال سلطان راشد عبد الله راشد الشين، مؤسس ورئيس مجموعة أليكس للاستثمار، إن التوسع يتماشى مع خطة الشركة لرفع مستوى خدمات الطيران الخاص في جميع أنحاء الإمارات ويكمل عملياتها في محطة كبار الشخصيات في دبي آل مكتوم.

تم تصميم المنشأة لتلبية معايير LEED الذهبية، وستعوض 35% من استهلاكها للطاقة من خلال الطاقة الشمسية، وستستخدم معدات دعم أرضية كهربائية بالكامل وتمكن من استخدام وقود الطيران المستدام. سيستغرق البناء 15 شهرًا، مع افتتاحه المقرر في الربع الأول من عام 2027.