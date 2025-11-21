محطات وقود جديدة بأبوظبي تضم"بادل" ومطاعم وألعاب

افتُتح مركز "أدنوك" ضخم جديد قبالة ممر الشوامخ–الشامخة، يقدم أكثر بكثير من الوقود والقهوة. هذه الوجهة الواقعة على الطريق، والتي تحمل اسم "ذا هب" (The Hub)، هي الأولى من جيل جديد من مواقع أدنوك المعيارية (Modular) المصممة لتصبح "مركز الثقل للمجتمع" — حيث تجمع بين الأساسيات، وخدمة العناية بالسيارات، واللياقة البدنية، والمطاعم، والترفيه في محطة توقف واحدة.
بمجرد المشي في الموقع المفتوح، يظهر الفرق عن محطة الخدمة العادية على الفور. يقع "ذا هب" الجديد مقابل تجمعات منازل التاون هاوس ومجتمعات الفلل التي تقطنها إلى حد كبير عائلات إماراتية عريقة، ويتميز بمناطق لعب للأطفال، ومقاعد مظللة، ومطاعم، وصف من العلامات التجارية المعروفة بخدمة طلبات السيارات (Drive-through)، وحتى مساحات للياقة البدنية في الهواء الطلق.
وقال المسؤولون التنفيذيون، خلال إطلاقه يوم الخميس، إن القصد هو تحويل ما كان مجرد محطة وقود سريعة إلى وجهة يتوقف فيها الناس لفترة أطول. قال عثمان بن زروق، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول والاستدامة في "أدنوك للتوزيع": "إذا أحضرت الأطفال، فمن المؤكد يمكنك البقاء لفترة طويلة. هنا يمكنك قضاء ساعة على الأقل... يأتي الناس للاستمتاع بوقت رائع". هذا التحول هو استراتيجية متعمدة لنمو أعمال "أدنوك للتوزيع" غير المتعلقة بالوقود، مع تأجير 90% من وحدات البيع بالتجزئة عبر أول ستة مواقع "هب".
قال علي صديقي، الرئيس المالي بالإنابة في "أدنوك للتوزيع"، إن موقع الشوامخ يبلغ حجمه تقريباً ثلاثة أضعاف حجم محطة خدمة "أدنوك" النموذجية.
وأضاف: "هنا نجمع الأساسيات، وشحن الوقود، وإصلاح السيارات مع جوانب نمط الحياة — والتي ستكون صالة الألعاب الرياضية والبادل والمطاعم". و"من وجهة نظر الربحية، سيكون هذا بالتأكيد أعلى بكثير من محطة بيع بالتجزئة عادية".
وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، تتوقع أدنوك أن يدرّت شبكة "ذا هب" 30 مليون دولار كأرباح سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).
إحدى السمات المميزة للنموذج الجديد هي مرونته. فبدلاً من التصاميم الثابتة المبنية لغرض معين، تم تصميم كل "هب" كسلسلة من "الصناديق" القابلة للإزالة.
أوضح صديقي: "يمكن إخراج جميع الصناديق وتركيبها". يقوم المستأجرون بإحضار التجهيزات الداخلية الخاصة بهم — سواء كانت وحدة لولو، أو ستاربكس، أو علامة تجارية للوجبات السريعة. "في الغد، إذا اضطروا للمغادرة، فسيقومون فقط بتفكيك ذلك، ويمكننا إحضار شخص آخر".
يسمح هذا بتغيير مزيج المطاعم والترفيه وتجارة التجزئة اعتماداً على ما يحتاجه كل حي. وقال: "نريد أن تكون هذه المحاور هي مركز الثقل للمجتمع. هذا التصميم معياري... ومصمم خصيصاً لمجتمع معين اعتماداً على احتياجاته".
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.
على الرغم من أن كل موقع "هب" سيختلف، فإن موقع الشوامخ يشمل:
وقود، وشواحن مركبات كهربائية سريعة قادرة على الشحن حتى 80% في حوالي 25 دقيقة.
مرافق العناية بالسيارات، بما في ذلك تغيير الزيت وخدمات الإطارات وغسيل السيارات.
منطقة تمارين رياضية في الهواء الطلق، مع خطط لإضافة صالات رياضية داخلية في بعض المواقع المستقبلية.
مطاعم ومقاهي، تشمل علامات تجارية من الدرجة الأولى مثل البيك، برجر كينج، ستاربكس وغيرها في المواقع القادمة.
مناطق ألعاب للأطفال.
ملاعب بادل ومرافق لياقة بدنية في مواقع مختارة.
قال بن زروق: "نحن نقدم المتعة العائلية... وجهة للمجتمعات. سيكون العرض مختلفاً (الطعام، اللياقة، الترفيه) اعتماداً على المجتمعات القريبة من المحطة".
في حين أن "ذا هب" يبدو وكأنه مكان ترفيهي، فإن عملياته تعتمد بشكل كبير على البيانات. قال بن زروق إن أدنوك تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد المواقع المناسبة للمحاور من خلال تحليل "عدد حركة المرور، والموقع... عدد الأشخاص المتجهين نحو الوجهة".
داخل المحطة، يساعد الذكاء الاصطناعي في معايرة مستويات التوظيف في ساحة الوقود لإدارة قوائم الانتظار، ويوجه تشكيلة المنتجات داخل متاجر "الواحة" "بناءً على تفضيلات المستهلك"، على حد قوله.
بالنسبة للمقيمين في الفلل المحيطة — وكثير منهم اشتكى طويلاً من خيارات التجزئة القديمة — يمثل "ذا هب" ترقية رئيسية. أشار أحد المسؤولين التنفيذيين خلال الإطلاق إلى الكافيتريات ومحلات البقالة الصغيرة التي تعود إلى عقود في المنطقة، قائلاً: "فكر في الأمر على أنه... ترقية للمدينة داخل المدينة".
مع محدودية خيارات تطبيقات التوصيل محلياً، من المتوقع أن يخدم مزيج التجزئة الجديد كلاً من السائقين العابرين والعائلات المجاورة — مع إمكانية ربط المحور بالطريق مباشرة بالحي في المستقبل.
يُعد "هب" الشوامخ هو الأول من ستة مواقع تُفتتح بحلول نهاية هذا العام، مع ستة مواقع أخرى مقررة للعام المقبل و 30 مركزاً مخططاً لها بحلول عام 2030.
قال بن زروق: "هذا هو الأول في سلسلة طويلة. كل هذه المراكز سيكون لها مزيج مختلف من المستأجرين... اعتماداً على ما يحتاجه ذلك المجتمع".