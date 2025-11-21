محطات وقود جديدة بأبوظبي تضم"بادل" ومطاعم وألعاب

افتُتح مركز "أدنوك" ضخم جديد قبالة ممر الشوامخ–الشامخة، يقدم أكثر بكثير من الوقود والقهوة. هذه الوجهة الواقعة على الطريق، والتي تحمل اسم "ذا هب" (The Hub)، هي الأولى من جيل جديد من مواقع أدنوك المعيارية (Modular) المصممة لتصبح "مركز الثقل للمجتمع" — حيث تجمع بين الأساسيات، وخدمة العناية بالسيارات، واللياقة البدنية، والمطاعم، والترفيه في محطة توقف واحدة.

مصمم لتبقى العائلات لمدة ساعة — وليس 10 دقائق

بمجرد المشي في الموقع المفتوح، يظهر الفرق عن محطة الخدمة العادية على الفور. يقع "ذا هب" الجديد مقابل تجمعات منازل التاون هاوس ومجتمعات الفلل التي تقطنها إلى حد كبير عائلات إماراتية عريقة، ويتميز بمناطق لعب للأطفال، ومقاعد مظللة، ومطاعم، وصف من العلامات التجارية المعروفة بخدمة طلبات السيارات (Drive-through)، وحتى مساحات للياقة البدنية في الهواء الطلق.

وقال المسؤولون التنفيذيون، خلال إطلاقه يوم الخميس، إن القصد هو تحويل ما كان مجرد محطة وقود سريعة إلى وجهة يتوقف فيها الناس لفترة أطول. قال عثمان بن زروق، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتحول والاستدامة في "أدنوك للتوزيع": "إذا أحضرت الأطفال، فمن المؤكد يمكنك البقاء لفترة طويلة. هنا يمكنك قضاء ساعة على الأقل... يأتي الناس للاستمتاع بوقت رائع". هذا التحول هو استراتيجية متعمدة لنمو أعمال "أدنوك للتوزيع" غير المتعلقة بالوقود، مع تأجير 90% من وحدات البيع بالتجزئة عبر أول ستة مواقع "هب".

أكبر بثلاث مرات من محطة أدنوك العادية

قال علي صديقي، الرئيس المالي بالإنابة في "أدنوك للتوزيع"، إن موقع الشوامخ يبلغ حجمه تقريباً ثلاثة أضعاف حجم محطة خدمة "أدنوك" النموذجية.

وأضاف: "هنا نجمع الأساسيات، وشحن الوقود، وإصلاح السيارات مع جوانب نمط الحياة — والتي ستكون صالة الألعاب الرياضية والبادل والمطاعم". و"من وجهة نظر الربحية، سيكون هذا بالتأكيد أعلى بكثير من محطة بيع بالتجزئة عادية".

وأشار إلى أنه بحلول عام 2030، تتوقع أدنوك أن يدرّت شبكة "ذا هب" 30 مليون دولار كأرباح سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

تصميم معياري: تبديل وإخراج وحدات التجزئة

إحدى السمات المميزة للنموذج الجديد هي مرونته. فبدلاً من التصاميم الثابتة المبنية لغرض معين، تم تصميم كل "هب" كسلسلة من "الصناديق" القابلة للإزالة.

أوضح صديقي: "يمكن إخراج جميع الصناديق وتركيبها". يقوم المستأجرون بإحضار التجهيزات الداخلية الخاصة بهم — سواء كانت وحدة لولو، أو ستاربكس، أو علامة تجارية للوجبات السريعة. "في الغد، إذا اضطروا للمغادرة، فسيقومون فقط بتفكيك ذلك، ويمكننا إحضار شخص آخر".

يسمح هذا بتغيير مزيج المطاعم والترفيه وتجارة التجزئة اعتماداً على ما يحتاجه كل حي. وقال: "نريد أن تكون هذه المحاور هي مركز الثقل للمجتمع. هذا التصميم معياري... ومصمم خصيصاً لمجتمع معين اعتماداً على احتياجاته".

ماذا يوجد في الداخل: من ملاعب البادل إلى خيارات الصيدلية

على الرغم من أن كل موقع "هب" سيختلف، فإن موقع الشوامخ يشمل:

وقود، وشواحن مركبات كهربائية سريعة قادرة على الشحن حتى 80% في حوالي 25 دقيقة.

مرافق العناية بالسيارات، بما في ذلك تغيير الزيت وخدمات الإطارات وغسيل السيارات.

منطقة تمارين رياضية في الهواء الطلق، مع خطط لإضافة صالات رياضية داخلية في بعض المواقع المستقبلية.

مطاعم ومقاهي، تشمل علامات تجارية من الدرجة الأولى مثل البيك، برجر كينج، ستاربكس وغيرها في المواقع القادمة.

مناطق ألعاب للأطفال.

ملاعب بادل ومرافق لياقة بدنية في مواقع مختارة.

قال بن زروق: "نحن نقدم المتعة العائلية... وجهة للمجتمعات. سيكون العرض مختلفاً (الطعام، اللياقة، الترفيه) اعتماداً على المجتمعات القريبة من المحطة".