"محطات إحسان": ذكاء اصطناعي في خدمة الحيوانات الضالة بدبي

أطلقت بلدية دبي أجهزة ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتغذية الحيوانات الضالة، تُعرف باسم 'محطات إحسان'. وتعد المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وستشمل تركيب 12 جهازًا في مواقع رئيسية، بما في ذلك عشر وحدات في الحدائق العامة، واثنتين داخل المرافق التي تديرها دبي القابضة.

ستستخدم المحطات التكنولوجيا لتحديد الحيوانات الضالة، وجمع البيانات ذات الصلة، وتوزيع الطعام وفقًا لذلك. وقالت بلدية دبي إنها "تدعم نهجًا أكثر تنظيمًا واستدامة لتغذية الحيوانات الضالة."

تهدف المبادرة إلى الحد من التغذية العشوائية والمساهمة في الحماية الاستباقية للصحة العامة، والاستدامة البيئية، وتوازن التنوع البيولوجي.

قالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، الرئيس التنفيذي بالإنابة لوكالة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، إن المرحلة الحالية تمثل مرحلة تجريبية سيتم خلالها اختبار وتقييم المحطات.

سيمكن هذا بلدية دبي من استخلاص رؤى تدعم المزيد من تعزيز وتطوير المبادرة. وأشارت أيضًا إلى أن جميع المحطات تم تصميمها وتصنيعها في الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنيات متقدمة.

مرافق متكاملة

تدير بلدية دبي مأوى مؤقتًا يستقبل الحيوانات الضالة ويوفر لها الرعاية الأساسية بعد جمعها. كما تنفذ برنامج الصيد والتعقيم والإعادة (TNR)، وفي بعض الحالات، برنامج الصيد والتعقيم والتطعيم والإعادة (TNVR).

تتضمن هذه البرامج صيد القطط أو الحيوانات الضالة الأخرى، وتعقيمها وتطعيمها، وإعادتها إلى مواقعها الأصلية، بشرط ألا تشكل خطرًا على نفسها أو على أفراد المجتمع. كما يتم توفير بعض الحيوانات للتبني من خلال موقع بلدية دبي لدعم مبادرات رعاية الحيوان.

كما حثت بلدية دبي السكان الذين يمتلكون حيوانات أليفة على اتباع أفضل الممارسات الصحية في رعايتها ومعاملتها بإنسانية، خاصة عند مغادرة المنزل أو السفر، لضمان سلامتها ورفاهيتها. ودعت البلدية السكان وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخاطر أو ممارسات سلبية أو مخاوف تتعلق بالحيوانات الضالة عن طريق الاتصال بالرقم 800900.

أعلنت بلدية دبي سابقًا عن مشروع ‘نوافير الرحمة’ الذي يتضمن 50 نافورة مخصصة لتوفير المياه للطيور والحياة البرية. يشمل المشروع 25 نافورة في المناطق الحضرية و25 في البيئات الصحراوية لخدمة الحيوانات البرية، وسيتم تنفيذه بما يتماشى مع أفضل الممارسات البيئية باستخدام مواد عالية الجودة تضمن الاستدامة وتسهل الصيانة.

