محراب الأمان: جامع الشيخ زايد يمنح السكينة لزواره رغم التحديات

أما فاطمه يوسف مقيمه مصريه فتقول :لن توقفني الحرب أبداً عن اداء صلاة التراويح أنا وعائلتي وان كان هذا اخر ما أقوم به في شهر رمضان فهذا الشهر الفضيل يأتي مرة واحده في العام ولن أضيع هذه الفرصه حتى وان اشتعلت الحرب ولا يوجد مكان اجمل من ادائه في جامع الشيخ زايد الكبير لأننا نثق اننا في دولة الامارات هذا يعني اننا في بلد لديها كل المقومات التي يسخرونها من اجل الحفاظ على سلامة وأمن الشعب الذي يعيش فيه، فهي بلدي الثاني التي أحبها وعشت فيها منذ صغري وربيت أطفالي فيها.

احمد لطفي من فلسطين يؤكد أنه لا يستطيع أن يتخيل ان يعيش في بلد آخر يشهد حربًا ويبقى فيها الا في دولة الامارات يقول: اعلم جيدا ماذا تعني الحرب فقد خضتها في فلسطين موطني وخرجت منها لأمنح لأبنائي فرصة للحياة لأن غياب الأمان يغيّر كل تفاصيل الحياة. أما وجودي في دولة الإمارات يمنحني شعورًا دائمًا بالاطمئنان، فهي دولة قوية وقادرة على حماية كل من يعيش على أرضها لذا ورغم اصوات الصواريخ التي نسمعها كل يوم فنحن نؤدي صلاة التراويح والصلوات في المسجد بخشوع ونمارس حياتنا اليوميه فهذا اقل مانقوم به امتناناً للنعم التي نعيشها على هذه الأرض”.