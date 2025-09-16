"محتال تيندر" خلف القضبان "ويحظى بالسجن مرة أخرى"

في فبراير من هذا العام، وقف سيمون ليفييف، المحتال الإسرائيلي المعروف باسم محتال تيندر، على شرفة في دبي وخلفه برج خليفة، وتباهى على تيك توك قائلًا: "أعدكم جميعًا. لن تروني في السجن أبدًا. لن أعود بعد الآن"، بينما انزلقت قضبان السجن المُولّدة بالذكاء الاصطناعي على الشاشة واختفت.
بعد سبعة أشهر، يُعتقل ليفييف، واسمه الحقيقي شمعون يهودا حيوت، مجددًا. وأكدت وزارة الداخلية الجورجية احتجازه في مطار باتومي الدولي يوم الأحد. وصرح المتحدث باسم الوزارة، تاتو كوتشافا، لوكالة فرانس برس: "أُلقي القبض عليه في مطار باتومي بناءً على طلب الإنتربول"، دون أن يُحدد الدولة التي طلبت اعتقاله.
صرح محامي حايوت لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن أسباب اعتقاله لا تزال غامضة. وأضاف: "تحدثتُ معه هذا الصباح بعد اعتقاله، لكننا لا نفهم السبب بعد. إنه يتنقل بحرية حول العالم".
قالت سيسيلي فيلهوي، إحدى النساء اللواتي وثّق فيلم نتفليكس الوثائقي محنتهن، إنها لم تتفاجأ بالاعتقال. كانت النرويجية في التاسعة والعشرين من عمرها عندما واعدت حيوت. وتقول إنها أعطته أكثر من 270 ألف دولار بعد أن أغرته بموعد أول على متن طائرة خاصة من لندن إلى بلغاريا. هذا الأسبوع، شاركت فيديو تباهيه بدبي على إنستغرام، إلى جانب مقطع لها وهي تبتسم وتشير إلى قصاصة من جريدة عن اعتقاله.
في حديثه لصحيفة خليج تايمز ، قال فيلهوي، الذي يشارك حاليًا في بطولة مسلسل "Love Con Revenge" الجديد على نتفليكس، والذي يتناول قصة ناجين من عمليات احتيال رومانسية يستعيدون حياتهم: "أعتقد أنني عبرت عما أفكر فيه وأشعر به على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنني سعيد جدًا لأنه في السجن حاليًا، ومتحمس جدًا لمعرفة ما سيحدث الآن".
في وقت سابق من هذا العام، حاول هذا الرجل، الذي يُطلق على نفسه اسم "الرجل اللعوب"، إعادة ابتكار نفسه في دبي كرائد أعمال مؤثر. أطلق عملة رقمية مُشفرة بعنوان "تيند" بمناسبة عيد الحب، مُسوّقًا إياها على أنها "ميم كوين" مُستوحاة من تطبيق "تيندر"، مُدّعيًا أن 5% من عائداتها ستُخصص لدعم الجمعيات الخيرية النسائية. روّج لها بتوزيع الورود على النساء خارج دبي مول، وظهر في برامج إذاعية محلية، مما أثار ردود فعل غاضبة بمجرد بثّ المقابلات.
وكان يتجول أيضًا في المدينة بسيارة رولز رويس مستأجرة، وينشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ليعكس أسلوب حياة ناجح وباهظ الثمن.
انتقد ضحايا احتياله - ومنهم فيلهوي، وبيرنيلا سيوهولم، وآيلين شارلوت - المشروع بشدة، متهمين إياه باستغلال محنتهم لتحقيق مكاسب مالية مجددًا. وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "خليج تايمز" ، قالت شارلوت: "سيمون ليفيف محتالٌ أُدين مرتين، يُدمر حياة الناس. هذا لن يتغير".
سرعان ما تراجعت قيمة العملة وسط شكوك واتهامات بكونها عملية احتيال أخرى. وبحلول منتصف عام ٢٠٢٥، انهارت قيمتها إلى ما يقارب الصفر، دون إدراجات رئيسية في منصات التداول أو أي نشاط تطويري.
يُضاف اعتقال ليفيف في جورجيا إلى سلسلة طويلة من الإدانات بالاحتيال. ففي عام ٢٠١٩، أُلقي القبض عليه في اليونان وسُلم إلى إسرائيل، حيث أُدين بالاحتيال والتزوير والسرقة. حُكم عليه بالسجن ١٥ شهرًا، لكنه لم يمضِ سوى خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-١٩. وكان قد أمضى سابقًا عامين ونصفًا في سجن فنلندي بتهمة الاحتيال على ثلاث نساء.
زعم الفيلم الوثائقي "محتال تيندر" على نتفليكس، والذي عُرض عام ٢٠٢٢، أنه احتال على النساء والبنوك بما يقارب مليار دولار عبر مخطط احتيالي مُعقد على غرار مخطط بونزي، مُنتحلاً صفة ابن قطب الألماس ليف ليفييف. وقد رفعت عائلة ليفييف دعوى قضائية ضده منذ ذلك الحين بتهمة انتحال اسمهم.
رغم الاتهامات، نفى ليفييف باستمرار ارتكاب أي مخالفات. بعد عرض الفيلم الوثائقي، صرّح لشبكة CNN: "لستُ الشخص الذي صوّروني عليه. لقد ارتكبتُ أخطاءً في حياتي، وسدّدتُ ديني للمجتمع".
في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت جورجيا سوف تسلمه أو أي دولة طلبت اعتقاله، فإن تعهده في دبي بأنه "لن يرى السجن مرة أخرى" أثبت أنه كان فارغا.