"محتال تيندر" خلف القضبان "ويحظى بالسجن مرة أخرى"

قالت سيسيلي فيلهوي، إحدى النساء اللواتي وثّق فيلم نتفليكس الوثائقي محنتهن، إنها لم تتفاجأ بالاعتقال. كانت النرويجية في التاسعة والعشرين من عمرها عندما واعدت حيوت. وتقول إنها أعطته أكثر من 270 ألف دولار بعد أن أغرته بموعد أول على متن طائرة خاصة من لندن إلى بلغاريا. هذا الأسبوع، شاركت فيديو تباهيه بدبي على إنستغرام، إلى جانب مقطع لها وهي تبتسم وتشير إلى قصاصة من جريدة عن اعتقاله.