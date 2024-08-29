محتالون يستغلون برنامج العفو بتأشيرات مشبوهة

بحثت صحيفة خليج تايمز مع عدد من خبراء الهجرة، وأشاروا إلى أن التكلفة الفعلية للحصول على تأشيرة إقامة قانونية تتجاوز 5000 درهم بكثير.

يحذر متخصصو الهجرة من أن هذه الخدع تهدف إلى استغلال يأس الأشخاص المخالفين الذين يبحثون عن طريقة سريعة وبأسعار مناسبة لتسوية أوضاعهم. وأوضح محمد داود شهب الدين من شركة خدمات توثيق المستندات سيفن سيتي: أن إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة أكثر تفصيلاً وتكلفتها أعلى، وتختلف أسعار التأشيرات بناءً على نوع التأشيرة المقدمة. هناك ثلاث فئات في نظام التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة - للشركات الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة. ونصح بضرورة توخي الحذر والتعامل فقط مع الوكلاء المعتمدين أو مع السلطات الحكومية مباشرة.