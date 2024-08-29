محتالون يستغلون برنامج العفو بتأشيرات مشبوهة
بعد إعلان دولة الإمارات عن بدء برنامج العفو لمدة شهرين اعتباراً من الأحد الأول من سبتمبر، والذي يتيح للمقيمين غير الشرعيين ومخالفي تأشيرة الزيارة فرصة لتسوية أوضاعهم أو العودة إلى وطنهم دون عقوبات، ظهرت مشكلة جديدة. حيث يستغل بعض المحتالين الوافدين الضعفاء بعروض احتيالية لتأشيرات إقامة بأسعار مشبوهة، مما أثار القلق.
وتحدثت صحيفة خليج تايمز إلى عدد من الوافدين في جبل علي وسونابور الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وقالوا إن بعض الأشخاص جاؤوا إليهم ومعهم وعود بتأمين تأشيرات الإقامة بمبلغ 5000 درهم - وهو مبلغ أقل بكثير من التكاليف المعتادة.
صادق (اسم مستعار) هو مواطن باكستاني يبلغ من العمر 35 عاماً فضل عدم الكشف عن هويته لأنه تجاوز حالياً مدة الإقامة المسموح له بها في الإمارات . شاركنا تجربته مع أحد المحتالين وقال: "جاءني رجل ما ووعدني بالحصول على تأشيرة إقامة مقابل 5000 درهم فقط. بدا الأمر مثالياً لدرجة يصعب تصديقها، وعندما سألته عن مزيد من التفاصيل حول الشركة والوظيفة المقدمة، ظل يراوغ".
وأضاف صادق: "أخبرني مسؤول مركز الطباعة أنه إذا تمكنت من تأمين وظيفة بعد تسوية وضعي، فيمكنني الاستمرار في الإقامة في البلاد. اقترب مني هذا المحتال عند خروجي من مركز الطباعة وبدأ المحادثة معي بعرض الشاي عليّ".
صادق هو أحد المخالفين العديدين الذين يعيشون في البلد منذ مدة طويلة ولم يرغب في اتخاذ أي خطوة دون استشارة المختصين. قال صادق: "لم أر أطفالي منذ ثلاث سنوات بسبب وضعي غير القانوني والآن لا أستطيع تحمل ارتكاب أي خطأ يجبرني على طلب العفو".
كما تواصل عدد من المحتالين مع "أ.ن"، وهو مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً ويقيم في سونابور، لتجديد إقامته وإصدار تأشيرة جديدة. وقال أ.ن: "يبلغ إجمالي الغرامة التي فرضت عليّ أكثر من 70 ألف درهم، وقد اتصل بي هذا الشخص المدعو خان عدة مرات لاستدراجي بذريعة بدء حياة جديدة".
"لقد كان يقدم لي عروضاً مغرية. أخبرني أنه مقابل 8000 درهم سيتم تسوية جميع الغرامات الخاصة بي وسأحصل على تأشيرة إقامة جديدة لبدء حياتي في الإمارات ، لكنني لم أصدقه بسبب إلحاحه المستمر".
وأضاف أ.ن: "من خلال هذا المخطط الجديد من السلطات الإماراتية، سأحاول العثور على وظيفة ثم العيش هنا دون أي متاعب". كما أشار إلى أن هؤلاء المحتالين حاولوا استدراج الكثير من المخالفين في سونابور.
"لا يوجد مكتب"
وقال "راج ثيرو"، وهو مقيم آخر في سونابور، وهو وافد هندي من تاميل نادو، إنه عالق في الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقرب من عام بعد انتهاء صلاحية تأشيرة زيارته وكان يحاول إيجاد طريقة لإضفاء الشرعية على وضعه. وقال راج: "خلال الأيام القليلة الماضية، مع الإعلان عن فترة العفو، اقترب مني عدد قليل منهم وعرضوا عليّ الحصول على تأشيرة إقامة مقابل سعر منخفض وهو 6000 درهم، لكن لم يكن لدى أي منهم مكتب أو إعدادات سليمة. لقد كان الأمر مشبوهاً، لقد سمعت أن بعض الأشخاص وقعوا ضحية لهذه الخدعة"
وأضاف راج "لا أعرف كيف علم هؤلاء الأشخاص أنني كنت يائساً لتعديل وضعي، لكنني لم أستطع المجازفة بخسارة القليل من المال الذي أملكه في عملية احتيال. لقد كانت أشهراً صعبة حيث كنت أحاول العيش من خلال العمل في أعمال عشوائية، لكنني تعلمت أن أكون حذراً. والآن مع العفو، آمل أن أتمكن أخيراً من تصحيح الأمور".
خبراء الهجرة: يجب توخي الحذر
بحثت صحيفة خليج تايمز مع عدد من خبراء الهجرة، وأشاروا إلى أن التكلفة الفعلية للحصول على تأشيرة إقامة قانونية تتجاوز 5000 درهم بكثير.
يحذر متخصصو الهجرة من أن هذه الخدع تهدف إلى استغلال يأس الأشخاص المخالفين الذين يبحثون عن طريقة سريعة وبأسعار مناسبة لتسوية أوضاعهم. وأوضح محمد داود شهب الدين من شركة خدمات توثيق المستندات سيفن سيتي: أن إجراءات الحصول على تأشيرة الإقامة أكثر تفصيلاً وتكلفتها أعلى، وتختلف أسعار التأشيرات بناءً على نوع التأشيرة المقدمة. هناك ثلاث فئات في نظام التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة - للشركات الحكومية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة. ونصح بضرورة توخي الحذر والتعامل فقط مع الوكلاء المعتمدين أو مع السلطات الحكومية مباشرة.