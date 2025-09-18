"محبوب" يتيح الإبلاغ عن أعطال الطرق عبر واتساب في دبي

الرقم الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات على واتساب هو 971588009090+. أضف هذا الرقم لتتمكن من الوصول إلى خدمة المحادثة الآلية "محبـوب"، حيث يمكنك "الإبلاغ بسهولة عن أي تلف متعلق بالبنية التحتية ومرافق النقل الجماعي في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك الطرق والأرصفة، مواقف الحافلات، إشارات المرور، اللوحات الإرشادية، وغيرها من مرافق البنية التحتية".