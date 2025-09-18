"محبوب" يتيح الإبلاغ عن أعطال الطرق عبر واتساب في دبي

هل لاحظت أي تشققات في سطح الطريق، أو تلاشي خطوط عبور المشاة، أو أعطال في الإشارات والأنوار المرورية، أو تلف في مواقف الحافلات؟ يمكنك الآن الإبلاغ عن أي من هذه الحالات إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبر تطبيق واتساب.
الرقم الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات على واتساب هو 971588009090+. أضف هذا الرقم لتتمكن من الوصول إلى خدمة المحادثة الآلية "محبـوب"، حيث يمكنك "الإبلاغ بسهولة عن أي تلف متعلق بالبنية التحتية ومرافق النقل الجماعي في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك الطرق والأرصفة، مواقف الحافلات، إشارات المرور، اللوحات الإرشادية، وغيرها من مرافق البنية التحتية".
يُتيح "محبوب" للمستخدمين التقاط صورة وإرسالها مباشرة عبر واتساب، "مما يبسط عملية الإبلاغ ويشجع السكان والزوار على القيام بدور فعّال في رصد الأضرار بشكل سريع"، وفق ما ذكرت الهيئة يوم الخميس.
يمكن للجمهور المساعدة في الحفاظ على نظافة دبي ومظهرها الجمالي من خلال إرسال صور أي بنية تحتية متضررة، حيث تُحوَّل هذه الصور إلى الإدارات المختصة في الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت ميرة الشيخ، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في قطاع الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات: "يأتي إطلاق خدمة الإبلاغ الذكي (مدينتي) من خلال نظام المحادثة الآلي "محبوب" في تطبيق الواتساب في إطار حرص الهيئة على تعزيز المساهمة المجتمعية للإبلاغ عن الأضرار والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة والسمعة المؤسسية للهيئة، إلى جانب تفعيل التواصل مع الجمهور للاستجابة السريعة للبلاغات والملاحظات في فترة قياسية."
في الوقت نفسه، يُستخدم "محبوب" أيضاً لدفع رسوم المواقف في دبي، والتحقق من التحديثات، والحصول على خدمات دعم العملاء.