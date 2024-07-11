محال إصلاح المكيفات تزدهر بسبب الحرارة القياسية

وفي الشارقة، أكد محمد نظام الدين، الذي يدير مرآباً للسيارات في المنطقة الصناعية، ارتفاع الطلب على إصلاح مكيفات السيارات.

وأوضح: "عندما تدخل سيارتك لأول مرة في يوم حار، قد يكون الهواء دافئاً لمدة دقيقة قبل أن يبرد. إذا ظل دافئاً أو انتقل من بارد إلى دافئ، فقد يكون هناك تسرب أو انسداد في البكرة، أو عطل كبير في أحد الأجزاء مثل الضاغط. في بعض الأحيان، يحتاج الضاغط إلى الاستبدال. بالنسبة لسيارة تويوتا برادو، تبلغ تكلفة الضاغط الجديد حوالي 1200 درهم، و600 درهم لسيارات السيدان المتوسطة، تبلغ الأسعار 800 درهم للضواغط الجديدة و450 درهماً للمستعملة."