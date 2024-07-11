محال إصلاح المكيفات تزدهر بسبب الحرارة القياسية
من بين جميع أنواع العمال، هناك مجموعة واحدة مطلوبة بشكل خاص خلال فترة الصيف الحارة: وهم فنيو تكييف الهواء، كما تزدهر محلات إصلاح وحدات تكييف الهواء، حيث يحاول السكان البقاء في جو بارد مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية.
وقال "دانييل سيسون"، صاحب شركة "ريبير برو" Repair Pro) في البرشاء، أنهم يلبون ما بين 50 إلى 60 طلب تصليح أسبوعياً خلال فصل الصيف.
وقال لخليج تايمز: "بالأمس فقط، قمنا باستبدال 13 وحدة تكييف هواء في فيلا، وعندما يستفسر العملاء عن طول عمر وحدات تكييف الهواء الخاصة بهم، فإننا نقدم نصائح خاصة لهم، مثلاً إذا كان الضاغط بحاجة إلى الاستبدال أو كانت الإصلاحات مكلفة ومؤقتة، فإننا نوصي بشراء وحدة جديدة للحصول على حل دائم. ويأخذ معظم العملاء بنصيحتنا".
وقد شهد سيسون وفريقه ارتفاعاً في مشكلات التيار المتردد أيضاً. وقال الوافد الفرنسي: "فريقنا جاهز على مدار اليوم لتلبية العديد من الشكاوى في جميع أنحاء المدينة".
وتتراوح تكلفة إصلاح وحدات تكييف النوافذ عادةً بين 80 و100 درهم، بينما تتراوح تكلفة إصلاحات الوحدات المنفصلة بين 150 و200 درهم.
وأفاد أحمد من شركة "أوليف جرين" لصيانة المباني في المدينة العالمية بدبي عن زيادة بنسبة 80 بالمائة في طلبات صيانة أجهزة التبريد وأجهزة تكييف الهواء المنفصلة.
وأضاف: "كانت هواتفنا ترن دون توقف، مع تدفق الطلبات من العملاء الأفراد والمباني بأكملها، ولا يبدو أن هذه الطلبات ستنخفض حتى سبتمبر".
المنافسة تشتد
ومع ذلك، أشار عثمان من شركة "فاران" للخدمات الفنية في السطوة إلى تباطؤ وتيرة الأعمال بسبب المنافسة الشديدة. وأضاف: "في الماضي، كان السوق أقل ازدحاماً، بينما في الوقت الحاضر، تستخدم العديد من الشركات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج، وهو مجال نحتاج إلى تحسينه".
وفي الشارقة، أكد محمد نظام الدين، الذي يدير مرآباً للسيارات في المنطقة الصناعية، ارتفاع الطلب على إصلاح مكيفات السيارات.
وأوضح: "عندما تدخل سيارتك لأول مرة في يوم حار، قد يكون الهواء دافئاً لمدة دقيقة قبل أن يبرد. إذا ظل دافئاً أو انتقل من بارد إلى دافئ، فقد يكون هناك تسرب أو انسداد في البكرة، أو عطل كبير في أحد الأجزاء مثل الضاغط. في بعض الأحيان، يحتاج الضاغط إلى الاستبدال. بالنسبة لسيارة تويوتا برادو، تبلغ تكلفة الضاغط الجديد حوالي 1200 درهم، و600 درهم لسيارات السيدان المتوسطة، تبلغ الأسعار 800 درهم للضواغط الجديدة و450 درهماً للمستعملة."
وأكد فنيو مكيفات السيارات في القوز والبرشاء على هذا الارتفاع في الطلب. وأشار "فيجوي"، من القوز: "تقريباً كل ثالث أو رابع سيارة نراها تعاني من مشاكل في مكيف الهواء. ويشكو العديد من السائقين من ضعف تدفق الهواء وعدم الراحة بسبب الحرارة. نحن نقوم باستمرار بإعادة تعبئة المبردات وفحص التسربات والانسدادات، مما يجعلنا مشغولين للغاية ".
يوصي الخبراء السائقين بركن السيارة في المناطق المظللة لتحسين أداء مكيف الهواء، واستخدام وضع إعادة التدوير، وإيقاف تشغيل مكيف الهواء قبل إيقاف محرك السيارة من أجل أداء أفضل.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة ستتراوح بين 40 درجة مئوية - 45 درجة مئوية في المناطق الساحلية، و45 درجة مئوية - 49 درجة مئوية في المناطق الداخلية، و40 درجة - 43 درجة مئوية في المناطق الجبلية، مع مستويات رطوبة بين 75-90 بالمئة.
ويتوقع السكان خلال الأيام الثلاثة المقبلة أن تكون السماء صافية إلى غائمة جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً. قد تتشكل بعض السحب الركامية في الشرق والجنوب بعد الظهر. ويكون الطقس رطباً ليلاً وصباحاً ، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً وتسبب الغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/ساعة وتصل إلى 40 كم/ساعة. وسيكون البحر هادئاً إلى متوسط، وهائجاً أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.