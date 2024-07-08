محاكم دبي: خدمات جديدة لتسهيل الإجراءات لكبار السن وأصحاب الهمم

وبموجب هذه المبادرة، قد يتم إعفاء كبار السن وأصحاب الهمم غير القادرين على سداد الرسوم القانونية أو تأجيل سدادها، كما تشمل الخدمات الأخرى الدعم المالي وسداد الديون للمتقاضين من هذه الفئات المستهدفة.

ويمكن الحصول على الخدمات الجديدة من خلال مركز الاتصال أو الموقع الإلكتروني أو مراكز الخدمة التابعة لمحاكم دبي في جميع أنحاء الإمارة.