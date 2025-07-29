محاكم دبي تفتتح أول مركز لها في لندن لتقديم خدمات موحدة للمستثمرين ورواد الأعمال

بهدف تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتوفير الوصول العالمي إلى خدماتها القضائية، بدأت محاكم دبي في تقديم خدماتها في مركز "دبي هب لندن" الذي تم إطلاقه حديثًا في المملكة المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها محاكم دبي من موقع خارجي، لتقديم خدمات قضائية عالمية المستوى للمستثمرين العالميين ورجال الأعمال والشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو التوسع في دبي.
يأتي هذا الإطلاق في إطار مبادرة أوسع نطاقًا تقودها غرفة دبي، والتي أطلقت "دبي هب لندن" كأول مركز خدمات دولي لها. يقدم المركز دعمًا متكاملًا من جهات حكومية رئيسية في دبي، مما يساعد المستثمرين على التعامل مع الإجراءات القانونية والاقتصادية والإدارية تحت سقف واحد.
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وقال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لغرفة دبي: "تُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو جعل دبي أكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين. ويعكس هذا الإطلاق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كعاصمةٍ عالميةٍ للأعمال، ويؤكد جهودنا المتواصلة لدعم المستثمرين في الخارج".
سيقدم مركز دبي هب لندن في البداية خدمات من الكيانات التالية:
محاكم دبي: التصديق على العقود، ترجمة الوثائق، التحقق من التوقيعات، إعداد الشهادات، وتسجيل الإقرارات.
دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تقييم العقارات وتعديل البيانات وإصدار الخرائط.
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: حجز الأسماء التجارية، وإصدار الرخص التجارية، والتجديدات، والتعديلات.
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب: الخدمات الإدارية والخدمات المتعلقة بالإقامة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم المركز خدمات عقارية بالتعاون مع كبار مطوري العقارات في دبي، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى سوق العقارات الديناميكي في دبي.
تتضمن الخدمات المتكاملة المقدمة من العديد من الجهات الحكومية ما يلي:
كاتب العدل
الخدمات الذكية
الإشعارات القانونية
تقديم الطلبات
حضور جلسات الاستماع
خدمات الأحوال الشخصية
التصديق على العقود ومحاضر الاجتماعات
التصديق على التوكيلات والإقرارات
تسجيل الحالات والاستفسارات
خدمات الترجمة القانونية
التصديق على عقود الكنائس ووصايا غير المسلمين
يهدف مركز دبي هب لندن إلى تعزيز العلاقات بين دبي والمملكة المتحدة وخلق فرص استثمارية جديدة. وقد اختيرت لندن لتكون المركز الأول بفضل مكانتها المالية العالمية وإمكانية الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من سوق دبي المتنامي.
بفضل إطارها التنظيمي المرن، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها العالمي الاستراتيجي، أصبحت دبي وجهة استثمارية رائدة. واحتفظت الإمارة بتصنيفها الأول عالميًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي في عام 2024، وفقًا لمؤشر أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لصحيفة فاينانشال تايمز.