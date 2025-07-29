محاكم دبي تفتتح أول مركز لها في لندن لتقديم خدمات موحدة للمستثمرين ورواد الأعمال

بهدف تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وتوفير الوصول العالمي إلى خدماتها القضائية، بدأت محاكم دبي في تقديم خدماتها في مركز "دبي هب لندن" الذي تم إطلاقه حديثًا في المملكة المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها محاكم دبي من موقع خارجي، لتقديم خدمات قضائية عالمية المستوى للمستثمرين العالميين ورجال الأعمال والشركات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو التوسع في دبي.

يأتي هذا الإطلاق في إطار مبادرة أوسع نطاقًا تقودها غرفة دبي، والتي أطلقت "دبي هب لندن" كأول مركز خدمات دولي لها. يقدم المركز دعمًا متكاملًا من جهات حكومية رئيسية في دبي، مما يساعد المستثمرين على التعامل مع الإجراءات القانونية والاقتصادية والإدارية تحت سقف واحد.

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وقال محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لغرفة دبي: "تُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو جعل دبي أكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين. ويعكس هذا الإطلاق رؤية قيادتنا الرشيدة لترسيخ مكانة دبي كعاصمةٍ عالميةٍ للأعمال، ويؤكد جهودنا المتواصلة لدعم المستثمرين في الخارج".

بوابة واحدة إلى دبي

سيقدم مركز دبي هب لندن في البداية خدمات من الكيانات التالية: