محاكمةعصابة الخمسة بتهمة سرقة مكتب شركة بدبي

تنظر النيابة العامة في دبي قضية سرقة وقعت في مكتب شركة بمنطقة ديرة، حيث استولت عصابة مكونة من خمسة مشتبه بهم من أوروبا الشرقية على مبلغ مالي.

وقد ألقت الشرطة القبض على ثلاثة من المشتبه بهم، بينما فر اثنان آخران خارج البلاد. وكجزء من التحقيقات، تمكنت السلطات من استعادة مبلغ 300,000 درهم، تم التحفظ عليه وإيداعه لدى النيابة العامة.

وفقاً لسجلات المحكمة، تلقت شرطة دبي بلاغاً عن وقوع حادث سرقة في شركة تجارية تقع في برج تجاري. وعلى الفور، استجابت دوريات الشرطة وفرق التحقيق للبلاغ وقامت بتأمين الموقع.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية، وهو مواطن تركي، كان بمفرده داخل المكتب وقت وقوع الحادث. وبعد استجابته لطرقات الباب، واجهه أشخاص قاموا لاحقاً بالاستيلاء على مبالغ نقدية من خزنة داخل المكتب، ثم غادر المشتبه بهم المكان.

وقامت الشرطة بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة في الموقع، والتي وثقت تحركات المشتبه بهم قبل وبعد الحادث. وتم التحفظ على التسجيلات كجزء من التحقيق، كما انتقلت الفرق الجنائية إلى الموقع لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الإضافية أن القضية تورطت فيها مجموعة من خمسة مشتبه بهم من أوروبا الشرقية قاموا بتنسيق تحركاتهم قبل وبعد الواقعة.

ومن خلال عمليات البحث والتعقب والمتابعة، حددت الشرطة هوية المتورطين وتتبعت جزءاً من الأموال المسروقة. وأسفرت الجهود عن القبض على ثلاثة مشتبه بهم، وتأمين مبلغ الـ 300,000 درهم المسترد قبل التصرف فيه.

وقد أحالت النيابة العامة في دبي المشتبه بهم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة بتهم تتعلق بالسرقة وحيازة متحصلات إجرامية. ولا تزال التحقيقات جارية لاستكمال ملف القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.