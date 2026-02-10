محارب صغير يهزم سرطان الدم الليمفاوي الحاد بأبوظبي

يتعافى طفل يبلغ من العمر عام واحد تم تشخيصه بسرطان دم نادر وعدواني في مرحلة الرضاعة بعد عملية زرع نخاع عظم معقدة في أبوظبي، ويأمل الأطباء أن يتم خروجه قريبًا.

كان أرحم يبلغ من العمر أربعة إلى خمسة أشهر فقط عندما تم اكتشاف إصابته بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من الخلايا البائية الطفولي (B-ALL)، وهو شكل عالي الخطورة من المرض مرتبط بطفرة جينية خطيرة. بعد تلقيه العلاج الكيميائي في مستشفى آخر وتحقيق الشفاء، تم تحويله إلى عيادة ياس - مدينة خليفة لإجراء عملية زرع، وهي خطوة تالية حاسمة لمنع الانتكاس.

لم يكن هناك متبرع شقيق متطابق متاح. أظهرت الفحوصات أن كلا الوالدين كانا متطابقين جزئيًا، وبعد التقييم قرر الفريق المضي قدمًا مع الأب كمتبرع. تم إجراء عملية الزرع قبل حوالي ستة أسابيع.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بعد مراقبة دقيقة متعددة التخصصات، أظهر أرحم تحسنًا مطردًا وهو يتعافى الآن بشكل جيد، ومن المتوقع خروجه في المستقبل القريب.

قالت الدكتورة مانسي ساشديف، أخصائية أمراض الدم وزرع نخاع العظم للأطفال في عيادة ياس: “تعكس حالة أرحم تعقيد ووعود رعاية زرع نخاع العظم المبتكرة.” وأضافت: “على الرغم من مواجهة مضاعفات خطيرة، فإن تعافيه يذكرنا بأهمية الطب المتقدم واليقظة والمثابرة. وما يبرز بقدر العلم هو القوة المذهلة لوالديه.”

قال موظفو المستشفى إن فترة علاج الطفل تميزت بالتزام الوالدين الشديد. مع قيود مكافحة العدوى التي تسمح ببقاء أحد الوالدين فقط، بقيت والدته بجانبه باستمرار طوال الأيام والليالي الطويلة، بينما دعم والده العملية وخدم أيضًا كمتبرع.

وتعليقًا على الحالة، قالت الدكتورة ميسون الكرم، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في عيادة ياس – مدينة خليفة: “يعكس هذا النجاح في زرع نخاع العظم من متبرع غير قريب متطابق لطفل تميز فريقنا السريري والتزامه الثابت بتقديم رعاية متقدمة ومنقذة للحياة. إنه يمثل إنجازًا هامًا في توسيع خدمات زرع الأعضاء المعقدة للأطفال مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والنتائج.”

تم إجراء العملية بالشراكة مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الذي يدير برنامج الزرع الوطني.

يشير الأطباء إلى أن التعافي بعد مثل هذه الإجراءات طويل ويتطلب متابعة دقيقة، لكنهم يقولون إن تقدم الطفل حتى الآن مشجع للعائلة وفريق الرعاية.