مجموعة موانئ أبوظبي تستحوذ على حوض "بالنسياغا" الإسباني لبناء السفن

كما تعزز هذه الخطوة دخول مجموعة موانئ أبوظبي في سلسلة القيمة الخاصة بطاقة الرياح البحرية، مما يكمل شراكتها مع "مصدر" في تطوير طاقة الرياح البحرية. ومع التوسع السريع في سعة الطاقة المتجددة الأوروبية خلال هذا العقد، من المتوقع أن يرتفع الطلب على السفن المتخصصة بشكل حاد. إن قرب "بالنسياغا" من تجمعات الرياح البحرية الكبرى في شمال أوروبا يضع مجموعة موانئ أبوظبي في موقع يتيح لها الاستفادة من هذا النمو مع دعم توسعة الأسطول وطلبات السفن المتخصصة للعملاء الدوليين.