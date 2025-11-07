"مجموعة كلداري" وصيف تحدي دبي للاستدامة 2025

جمع التحدي الذي استمر ثلاثة أسابيع بين المنظمات الرائدة في جميع أنحاء الإمارات وسجل أكثر من 500 إجراء مستدام، شملت تقليل النفايات، والحفاظ على الطاقة، والتطوع المجتمعي ومبادرات إعادة التدوير. اختتم البرنامج بنهاية كبرى لتنظيف الصحراء، حيث اجتمعت الشركات الثلاث الأولى من التحدي الذي استمر ثلاثة أسابيع لجمع النفايات من البيئة الصحراوية.