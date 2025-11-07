"مجموعة كلداري" وصيف تحدي دبي للاستدامة 2025

حققت "مجموعة كلداري" المركز الثاني في تحدي دبي للاستدامة 2025، وهي مبادرة على مستوى المدينة نظمتها شركات من أجل الخير، تهدف إلى إلهام الفرق المؤسسية لاتخاذ إجراءات ملموسة نحو دبي أكثر خضرة واستدامة.
جمع التحدي الذي استمر ثلاثة أسابيع بين المنظمات الرائدة في جميع أنحاء الإمارات وسجل أكثر من 500 إجراء مستدام، شملت تقليل النفايات، والحفاظ على الطاقة، والتطوع المجتمعي ومبادرات إعادة التدوير. اختتم البرنامج بنهاية كبرى لتنظيف الصحراء، حيث اجتمعت الشركات الثلاث الأولى من التحدي الذي استمر ثلاثة أسابيع لجمع النفايات من البيئة الصحراوية.
قال محمد كلداري، الرئيس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة جالاداري: “هذا الاعتراف يعكس الهدف المشترك لمجموعة كلداري في دفع التغيير الهادف. أظهرت فرقنا كيف يمكن أن تزدهر الاستدامة عندما تصبح عادة جماعية، متداخلة في طريقة عملنا ومساهمتنا في المجتمع.”
شارك الموظفون في جميع أقسام أعمال كالاداري بحماس طوال الأسابيع الثلاثة، مقدمين أفكارًا وإجراءات يومية تتماشى مع أهداف ESG الأوسع للمجموعة الرائدة.
قال طلعت جهان شيخ، من قسم المالية للمجموعة: “ما جعل التحدي مميزًا هو كيف حول الاستدامة إلى شيء شخصي.”
“عادات صغيرة مثل إطفاء الأضواء غير المستخدمة أو إعادة استخدام المواد خلقت شعورًا حقيقيًا بالملكية.”
جلبت النهاية تلك الطاقة إلى الخارج، حيث شاركت الفرق في مسابقة تنظيف الصحراء بحماس.
قال محمد كامران من قسم مشاريع كلداري: “كان يومًا ملهمًا.”
“رؤية الفرق من شركات مختلفة تعمل معًا في الصحراء المفتوحة ذكرتنا بمدى قوة العمل الجماعي.”
يبرز الإنجاز التزام مجموعة كلداري بدمج الاستدامة في عملياتها وثقافتها، بما يتماشى مع رؤية دبي لاقتصاد أخضر ودائري ومستقبل مستدام للإمارات.