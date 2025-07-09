مجموعة "رياد" تعتذر: لا تأشيرة ذهبية "مدى الحياة" في الإمارات.. ونوقف خدماتنا

أعلنت مجموعة مقرها دبي، كانت محور الادعاءات المثيرة للجدل حول "تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات مدى الحياة"، مسؤوليتها الكاملة عن المبادرة المزعومة للإقامة القائمة على الترشيح، بما في ذلك الإشارات إلى رسوم ثابتة قدرها 100 ألف درهم.

في بيان أرسل إلى "الخليج تايمز" اليوم الأربعاء، بعد يوم من إصدار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) بياناً قوياً ينفي ادعاء "ترتيب التأشيرة مدى الحياة" هذا، أصدرت مجموعة "رياد" بياناً توضيحياً جاء فيه: "تُقر مجموعة رياد بالتغطية الإعلامية الأخيرة والنقاشات العامة المتعلقة بمبادرة مزعومة للتأشيرة الذهبية لدولة الإمارات القائمة على الترشيح، بما في ذلك الإشارات إلى رسوم ثابتة قدرها 100 ألف درهم وترتيب ما يسمى 'تأشيرة مدى الحياة'."

توضيح الدور: استشارات لا ضمانات

أضافت مجموعة رياد: "لتوضيح الأمر، كانت المبادرة المعنية جزءًا من تعاون استكشافي بين مجموعة رياد وشركاء مرخصين متخصصين في خدمات الهجرة. هدف هذا الجهد إلى تقييم جدوى تقديم الدعم الاستشاري لطلبات التأشيرة الذهبية للأفراد المؤهلين، خاصة أولئك الذين يتماشون مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات."

وأكدت مجموعة رياد: "جميع قرارات التأشيرة تظل تحت الاختصاص المطلق للسلطات الحكومية الإماراتية ذات الصلة. اقتصر دورنا على تقديم الدعم الاستشاري الخاص للأفراد، حسب تقديرهم الخاص، الساعين للتقديم عبر المسارات القانونية الحالية."

وأضافت المجموعة التي تتخذ من دبي مقراً لها: "لقد أكدنا دائماً أن تسهيل تقديم الطلبات لا يعني استحقاقاً، ولا يتجاوز الإجراءات الرسمية."

وتابعت: "نتفق مع البيان الصادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP)، والذي يؤكد أن جميع طلبات التأشيرة الذهبية يجب أن تُعالَج من خلال القنوات الرسمية المعتمدة من الحكومة."

واعتذرت مجموعة رياد "بلا تحفظ عن الارتباك العام الذي تسببت به التقارير والتعليقات الأخيرة"، مضيفة: "نتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان أن تكون المراسلات المستقبلية واضحة ودقيقة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية الصارمة لدولة الإمارات العربية المتحدة."

"تصريحات في غير محلها" ووقف الخدمات

أكدت مجموعة رياد: "نود أيضاً أن نغتنم هذه الفرصة للإقرار بأن بعض التعليقات العامة التي أدلى بها المدير الإداري لمجموعة رياد كانت في غير محلها وقد ساهمت في سوء تفسير دورنا وطبيعة المبادرة المعنية."

"هذه التصريحات لم تعكس بدقة نيتنا، نطاق خدماتنا، أو حدود سلطتنا فيما يتعلق ببرنامج التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات. ولإعادة التأكيد بكل وضوح: لا يوجد حالياً أي تأشيرة مضمونة، أو برنامج بسعر ثابت، أو منتج إقامة مدى الحياة في دولة الإمارات، ولا تقدم مجموعة رياد، أو تدعم، أو تشارك، أو تؤيد أي ترتيب من هذا القبيل."

واختتم البيان بالقول: "بسبب الارتباك الذي حدث، أوقفت مجموعة رياد خدماتها الاستشارية الخاصة بالتأشيرات الذهبية."