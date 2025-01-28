مجموعة الحبتور تلغي مشاريعها في لبنان لانعدام الأمن والاستقرار

والجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يوفّر المشروع 300 فرصة عمل جديدة في لبنان، لكن تم إلغاء الخطة بعد "مواجهة عقبات صعبة للغاية" والتي من بينها التهديدات التي وُجهت لمؤسس المجموعة والموظفين، بحسب ما نشرته المجموعة.