مجموعة الحبتور تلغي مشاريعها في لبنان لانعدام الأمن والاستقرار
اتخذ المستثمر الإماراتي خلف أحمد الحبتور قراراً "مؤلماً" بإلغاء كل مشاريعه الاستثمارية في لبنان، حسب منشور على منصة "اكس".
وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور إن هذه الخطوة جاءت في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه لبنان الشقيق، مع "عدم وجود بوادر على تحسّن الوضع في المستقبل القريب، وانعدام الأمن والاستقرار".
وقال إنه سيبيع كل ممتلكاته واستثماراته الحالية بلبنان، كما أنه سيمتنع هو وعائلته ومدراء المجموعة عن السفر إلى لبنان.
وأضاف أيضاً أن هذه القرارات جاءت نتيجة "لدراسة متأنّية ومعمقة للوضع"، وأن القرار لم يتم اتخاذه من فراغ.
وكانت مجموعة الحبتور، المملوكة حالياً لرجل الأعمال الإماراتي، قد ألغت في وقت سابق إطلاق قناة تلفزيونية في لبنان في يونيو من عام 2024، والتي كانت تهدف لتقديم برامج ثقافية واجتماعية ورياضية.
والجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يوفّر المشروع 300 فرصة عمل جديدة في لبنان، لكن تم إلغاء الخطة بعد "مواجهة عقبات صعبة للغاية" والتي من بينها التهديدات التي وُجهت لمؤسس المجموعة والموظفين، بحسب ما نشرته المجموعة.
والحبتور من أبرز رجال الأعمال المعروفين بإحسانهم، وهو صاحب العديد من المبادرات الخيرية.
وكان رجل الأعمال قد قدّم في السابق خدمات عديدة للمجتمع اللبناني، من خلال برنامج "العلاج النفسي والجسدي" للأطفال الذين تعرضوا للإساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي مايو من عام 2024، كان على اتصال دائم بالسلطات اللبنانية لتقديم دعمه لضحايا "عصابة تيك توك في لبنان التي تغري الأطفال والقاصرين وتعتدي عليهم جنسياً وتجبرهم على تعاطي المخدرات"، كما قال في منشور على منصة "اكس".