"مجمع الوادي" مركز تجاري جديد في العين

ومن المقرر افتتاح مجمع الوادي التجاري في منطقة القوع، على مساحة 3900 متر مربع. وذكرت البلدية في منشور على موقع X أن المجمع سيضم، إلى جانب المحلات التجارية والمرافق الترفيهية، عيادة طبية.