"مجمع الوادي" مركز تجاري جديد في العين

أعلنت بلدية مدينة العين عن افتتاح مركز تجاري جديد في المدينة.
ومن المقرر افتتاح مجمع الوادي التجاري في منطقة القوع، على مساحة 3900 متر مربع. وذكرت البلدية في منشور على موقع X أن المجمع سيضم، إلى جانب المحلات التجارية والمرافق الترفيهية، عيادة طبية.
سيتألف مجمع الوادي التجاري من قبو وطابقين. ويضم المبنى مساحات تجارية، بالإضافة إلى أكشاك لبيع المنتجات المنزلية.
سيوفر المجمع أيضًا ترفيهًا لجميع أفراد العائلة، حيث سيضم "منطقة عرض مبتكرة"، بالإضافة إلى منطقة لعب للأطفال.
وسيتوفر في مجمع الوادي التجاري مرافق رعاية صحية. ويجري التخطيط لإنشاء عيادة صحية بمساحة 558 مترًا مربعًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار من استخدام المسبح والمرافق الملحقة به، بالإضافة إلى صالات رياضية منفصلة للرجال والنساء.
وسيضم الطابق الأول سبعة "مكاتب حديثة مجهزة لتوفير بيئة عمل مثالية للشركات ورواد الأعمال" و"فرص استثمارية جذابة"، بحسب البلدية.
ومن المقرر افتتاح المجمع الجديد في الربع الأول من عام 2026.