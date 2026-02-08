مجلس الإمارات للإفتاء يعلن قيم زكاة الفطر والكفارات لرمضان 2026

بالنسبة لزكاة الفطر، يُطلب من كل شخص إعطاء 2.5 كجم من الأرز أو ما يعادلها نقداً بقيمة 25 درهماً. وقد تقرر أن تكون فدية من لا يستطيع الصيام 3.25 كجم من الشعير أو 20 درهماً لكل مستفيد يومياً. وستكون فدية المحظورات أثناء الحج أو العمرة 120 درهماً، توزع على ستة مستفيدين. وستحدد وجبات الإفطار للصائمين بقيمة لا تقل عن 20 درهماً للوجبة الواحدة.