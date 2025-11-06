تمكين المبدعين الإماراتيين: برنامج لدعم نشر أعمالهم الأولى

أطلق مجلس الإمارات للإعلام خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، برنامج "أول إصدار"، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين المبدعين الإماراتيين من نشر أعمالهم الأولى وتمويلها بالكامل. تأتي المبادرة لدعم الكتّاب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية رائدة، وتعزيز حضورهم في الساحة الأدبية والفكرية، بما يسهم في إثراء المكتبة الإماراتية بإبداعات جديدة ومتنوعة في مجالات الأدب والفكر.

ويستهدف البرنامج الكتّاب الإماراتيين الذين لم يسبق لهم نشر أي إصدار مطبوع، في مختلف فنون الكتابة، بما في ذلك الرواية والقصة القصيرة والشعر وأدب الأطفال وسائر مجالات الإبداع الأدبي. ويعمل البرنامج على فتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية للدخول إلى عالم الاحتراف في النشر عبر منظومة متكاملة تشمل مراحل المراجعة والتحرير والتصميم والطباعة والتوزيع.