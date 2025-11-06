تمكين المبدعين الإماراتيين: برنامج لدعم نشر أعمالهم الأولى

أطلق مجلس الإمارات للإعلام خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، برنامج "أول إصدار"، في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين المبدعين الإماراتيين من نشر أعمالهم الأولى وتمويلها بالكامل. تأتي المبادرة لدعم الكتّاب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع إبداعية رائدة، وتعزيز حضورهم في الساحة الأدبية والفكرية، بما يسهم في إثراء المكتبة الإماراتية بإبداعات جديدة ومتنوعة في مجالات الأدب والفكر.
ويستهدف البرنامج الكتّاب الإماراتيين الذين لم يسبق لهم نشر أي إصدار مطبوع، في مختلف فنون الكتابة، بما في ذلك الرواية والقصة القصيرة والشعر وأدب الأطفال وسائر مجالات الإبداع الأدبي. ويعمل البرنامج على فتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية للدخول إلى عالم الاحتراف في النشر عبر منظومة متكاملة تشمل مراحل المراجعة والتحرير والتصميم والطباعة والتوزيع.
وقال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام: "إن الإمارات كانت وما زالت حاضنة للإبداع ومنطلقاً للمبدعين لكتابة قصص نجاحهم وتحقيق طموحاتهم. وأكد أن إطلاق برنامج "أول إصدار" يجسد التزام المجلس بتمكين الكفاءات المحلية ومنحها منصة عملية لتحويل أفكارها إلى تجارب نشر متكاملة تدعم المحتوى الوطني، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية المجلس في بناء قاعدة وطنية من الكتّاب الشباب القادرين على المنافسة إقليمياً وعالمياً".
وأضاف معاليه "إن البرنامج يمثل منصة وطنية لتشجيع الموهوبين في مجالات الفكر والإبداع، وشريكاً يسند كل مبدع في أولى خطواته نحو الإنتاج الأدبي والمعرفي. وأوضح أن المبادرة تعبير عن ثقة الإمارات بقدرات شبابها وإيمانها بضرورة تحويل الإبداع الفردي إلى طاقة وطنية خلاقة تسهم في إثراء المعرفة وصناعة المستقبل".
ويشترط للتقديم أن يكون المؤلف من مواطني الدولة، وأن يكون العمل أصيلاً وغير منسوخ أو مقتبس أو مترجم، وألا يكون قد نُشر سابقاً ورقياً أو رقمياً، كما لا تُقبل الطلبات من المؤسسات أو دور النشر. ويتوجب أن يتوافق المحتوى مع معايير النشر والإعلام المعتمدة في الدولة.