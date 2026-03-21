مجتمع الإمارات يد واحدة.. خدمات مجانية ومبادرات إنسانية دعماً للسكان في أوقات التحدي

مع استمرار التوترات الإقليمية في إلقاء ظلالها على الحياة اليومية، تتقدم أعداد متزايدة من الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم خدمات مجانية، وعروض مخفضة، ومبادرات تركز على المجتمع، صُممت لدعم السكان خلال فترة عدم اليقين هذه.

تأتي هذه المبادرات في وقت تقوم فيه العديد من العائلات بتعديل خططها، وإلغاء السفر، والبحث عن أنشطة محلية توفر الراحة والطبيعية دون إضافة ضغوط مالية. من دعم الصحة النفسية إلى الترفيه وخدمات التنظيف، إليكم كيف تلتف العلامات التجارية حول المجتمع:

منح الأولوية للصحة النفسية

إدراكاً منها للتأثير العاطفي لحالة عدم اليقين المطولة، تضع العديد من المنظمات الصحة النفسية كأولوية. في مركز الصحة والعافية "Bloom Beyond Enabling"، يتم تنظيم جلسات استشارية مجانية للصحة النفسية لكل من يحتاج إليها، مع تركيز خاص على سائقي التوصيل، وعمال الخدمات، وأولياء الأمور، ومقدمي الرعاية والمراهقين وغيرهم.

وبالمثل، يقدم التطبيق الفائق "Justlife" جلسة مجانية عبر الإنترنت مدتها 20 دقيقة مع معالجين مرخصين لأي شخص يبحث عن الدعم. يمكن حجز هذه الجلسات السرية من خلال تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني. كما تقدم المنصة عرضاً خاصاً لخدمات التنظيف — ساعتان مقابل 10 دراهم فقط.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أطلقت سلطات دبي خدمة "اطمئن" (Itma'en) — وهي خط ساخن مجاني للصحة النفسية متاح للمواطنين والمقيمين والزوار.

التعلم والترفيه

أولياء الأمور الذين يبحثون عن أنشطة داخلية ممتعة لديهم الكثير من الخيارات. تقدم الشركة المحلية "Unique World Robotics" ورش عمل مجانية مباشرة عبر الإنترنت للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً، بدءاً من 17 مارس. يمكن للطلاب تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الأوامر (Prompts)، وتصميم مواقع الويب، وإنشاء المرئيات باستخدام أحدث الأدوات.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المتعة المباشرة، يقدم "Five Iron Golf Dubai" في فندق وستين دبي الميناء السياحي ميني غولف مجاني غير محدود من 17 مارس وحتى 30 أبريل. الملعب المكون من 9 حفر يطل على دبي مارينا، ويمكن للضيوف الحضور دون مواعيد مسبقة للعب مباراة عارضة.

وفي الوقت نفسه، يضيف "House of Hype" في دبي مول لمسة وطنية: يحصل أول 50 ضيفاً كل يوم يرتدون زياً يحمل علم الإمارات — سواء كان طقماً كاملاً، أو سترة، أو إكسسوارات، أو لمسة إبداعية للألوان الوطنية — على دخول مجاني. تستمر هذه الحملة من 15 إلى 22 مارس.

الدعم العملي

تقدم شركة تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء "Whoop" للأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين من المقرر تجديد اشتراكاتهم في غضون الثلاثين يوماً القادمة تمديداً لمدة شهر واحد دون تكلفة إضافية، مما يوفر "القليل من المرونة والدعم خلال هذا الوقت".

أعلنت شركة الاستشارات العالمية "BlackBrick Property" عن خدمة مجانية لأي شخص يشارك في معاملة عقارية في دبي، حتى تلك التي لا تتم من خلال الوكالة. تهدف المبادرة إلى تقديم توجيه مستقل وموثوق خلال فترة عدم اليقين.

وأوضح "ماثيو بيت"، الرئيس التنفيذي للشركة: "يمكن لآونة عدم اليقين أن تكون مقلقة للعملاء الذين يتنقلون في صفقات عقارية معقدة، خاصة عندما يكونون في الخارج بسبب تشغيل المدارس بنظام التعلم عن بعد. دورنا هو تسخير خبرتنا العميقة لمساعدة الناس على فهم وضعهم والتحقق من حقوقهم من أجل اتخاذ قرارات مدروسة وواثقة".

كما يتوفر دعم الرعاية الصحية، حيث تواصل "Prague Clinic" في دبي تقديم رعاية طبية مجانية للسياح العالقين في الإمارات والذين يعانون من حاجة مالية حقيقية، مما يضمن بقاء الرعاية الصحية الأساسية متاحة حتى خلال الأوقات الصعبة.