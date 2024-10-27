متى تنتهي الحرب؟ قصص مؤثرة للبنانيات في الإمارات

وقالت ابنتها فادية عوض، مؤسسة شركة آي إيه إم لمستحضرات التجميل، إنه في حين أن منزلها كان بعيدًا إلى حد ما عن المناطق التي دمرت، إلا أنها كانت قلقة على سلامة أقربائها وأحبائها، الذين يعيشون وسط حالة من عدم اليقين المستمر.