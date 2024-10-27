متى تنتهي الحرب؟ قصص مؤثرة للبنانيات في الإمارات
توافدت العشرات من النساء إلى الاتحاد النسائي العام في أبو ظبي الأسبوع الماضي للمساعدة في تعبئة المساعدات للنساء في لبنان. لقد أثر الصراع على العديد من النساء بطرق مختلفة.
قالت الدكتورة فادية كرم، طبيبة الأمراض الجلدية وأم لخمسة أطفال، إنها غير متأكدة من المدة التي ستظل فيها عيادتها ومختبرها آمنين في ظل الاضطرابات في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وليست كرم غريبة عن الإمارات العربية المتحدة، إذ كانت تزور العاصمة منذ 25 عاماً للعمل، وكانت تخطط للانتقال بشكل دائم مع أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و30 عاماً قبل بدء الأزمة.
"عندما اندلعت الحرب، لم أعد أستطيع السفر. لقد أغلق كل شيء، بما في ذلك عيادتي ومختبري؛ لم أعد أستطيع ممارسة عملي. بمجرد توقف القتال، سأسافر لنقل كل شيء إلى هنا؛ الوضع في لبنان غير مستقر"، كما تقول السيدة البالغة من العمر 59 عامًا.
وقالت ابنتها فادية عوض، مؤسسة شركة آي إيه إم لمستحضرات التجميل، إنه في حين أن منزلها كان بعيدًا إلى حد ما عن المناطق التي دمرت، إلا أنها كانت قلقة على سلامة أقربائها وأحبائها، الذين يعيشون وسط حالة من عدم اليقين المستمر.
وأضافت: "أنا سعيدة لأننا هنا الآن ونفعل ما بوسعنا لمساعدة بلدنا وشعبنا، لكنني أفتقد لبنان كله".
أمل حمزة، 64 عاماً، مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، هي واحدة من العديد من المتضررين من الأزمة. تقول: "دُمرت منازلنا في انفجار الرابع من أغسطس/آب. متى ستنتهي هذه الحرب؟ لا أعرف".
رافقت حمزة والدتها في زيارات العمل إلى أبو ظبي منذ أن كانت طفلة، وهي مقيمة فيها منذ سنوات. وقالت إنها لطالما اعتبرت العاصمة بمثابة وطنها الثاني، "وفي كل مرة تدعم فيها الإمارات لبنان خلال الأزمات، أشعر بذلك أكثر فأكثر".
وقالت "أشعر بالامتنان لأن حتى العناصر التي نقوم بتعبئتها هي من أفضل الأنواع".
وينتظر البعض بفارغ الصبر العودة إلى وطنهم. وقالت جمانة سر الدين (64 عاما) إنها لا تستطيع الانتظار حتى تنتهي الحرب للعودة إلى أصدقائها وعائلتها؛ حيث كانت تزور بناتها في الإمارات العربية المتحدة عندما بدأت الاضطرابات.
"أتابع الأخبار باستمرار وأتصل بأحبائي وأدعو لهم، كما حرصت على التطوع في كافة الفعاليات الإغاثية حتى أتمكن من دعمهم بأي طريقة أستطيع".
وقال عبد العزيز الزيدي، رئيس المشاريع في مؤسسة زايد الخيرية والإنسانية، إنه من المقرر توزيع نحو 5 آلاف طرد تحتوي على منتجات أساسية للمرأة في المناطق المتضررة.
وقال إن "هذه المبادرة جمعت نساء من كافة الجنسيات لمساعدة زميلاتهن من النساء في لبنان".
وأقيمت الحملة، التي أقيمت في مقر الاتحاد النسائي، الأربعاء، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.