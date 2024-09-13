متلازمة"الوجه الجامد"وإفراط الأطفال في استخدام الشاشات

إذن، ما مقدار الوقت الذي يمكن أن نعتبره أكثر من اللازم أمام الشاشات؟ نصح الدكتور "وادوا" بأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يجب ألا يقضوا أي وقت أمام الشاشات على الإطلاق. وأضاف: "هذه فترة حرجة لنمو الدماغ، ويجب أن ينصب التركيز على اللعب البدني والتفاعلات في العالم الحقيقي". بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، فإن الحد من وقت الشاشات إلى ساعتين يومياً هو مفتاح لضمان عدم تعطيل تطورهم الاجتماعي والعاطفي.