متطوعو "الشارقة للكتاب": 144 ساعة عمل بلا مقابل.. والشغف سرّ الاستمرارية

خلال موسم معرض الشارقة الدولي للكتاب، يتبع المتطوعون روتيناً مميزاً، حيث يعملون من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً لمدة 12 يوماً متتالياً، بإجمالي 144 ساعة. يكرّسون هذا الوقت دون مقابل مادي، بدافع من شغفهم بالعمل التطوعي والتزامهم بتعزيز التجربة الثقافية للزوار.

خلال هذه الفترة، تتغير أنماط حياتهم بشكل جذري. فهم يتخلون عن النزهات العائلية، والتجمعات اليومية في المنزل، وروتينهم المعتاد لزيارة الأصدقاء والأقارب. وتتحول عطلات نهاية الأسبوع — المخصصة عادة للراحة — إلى جزء من التزامهم الكامل في المعرض.

يتنقل المتطوعون بين تنظيم الفعاليات، الإشراف على الأقسام، توجيه الحشود، وتقديم المساعدة للضيوف.

أخبر المتطوعون "الخليج تايمز" أن هذا الروتين المكثف أصبح الوقت المفضل لديهم على مدار العام، إذ يوفر لهم شعوراً بالانتماء والإنجاز وسط ملايين الكتب والزوار.

إجازة سنوية في خدمة الثقافة

لست سنوات متتالية، اختارت المهندسة الكهربائية نور النقبي قضاء إجازتها السنوية داخل قاعات معرض الشارقة الدولي للكتاب. فبينما يسافر الآخرون أو يستريحون، تكرس النقبي نفسها للمعرض من الصباح حتى المساء، واصفة إياه بأنه مكان يمنحها "معنى أعمق للحياة".

تقول: "في كل عام، أخصص إجازتي السنوية من عملي كمهندسة كهربائية للمشاركة في هذا الحدث، الذي أصبح جزءاً من حياتي."

تتطوع النقبي مع فريق الدعم والإشراف، وهو الفريق الذي يعمل بهدوء خلف الكواليس لضمان سير المعرض بسلاسة.

وتضيف النقبي: "نحن الفريق الذي يقف خلف الكواليس، نعمل بصمت ولكن بحماس كبير لضمان سير الأحداث بسلاسة وتقديم تجربة سلسة للزوار والعارضين والضيوف المميزين."