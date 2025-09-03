متطوعون يحزمون طروداً غذائية بقيمة 2.5 مليون درهم لأهل غزة

تشمل المواد الأساسية الأخرى المعبأة في الطرود الشاي، وأرز بسمتي، والملح، والسكر، والحمص، وعصير الأناناس، واللحوم المعلبة، والفاصولياء الحمراء، وعلبًا فارغة للتخزين. تُشحن الشحنات عادةً من ميناء خليفة، ومن المتوقع أن تصل إلى غزة بنهاية أكتوبر. وستضم الشحنة الثانية العدد نفسه من الطرود والمستفيدين أيضًا.