مترو دبي 43 ساعة دون توقف خلال احتفالات رأس السنة
قال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الثلاثاء، إن مترو وترام دبي سيعملان دون توقف لمدة تزيد على 43 ساعة اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتأتي هذه الخطوة، التي تهدف إلى المساعدة في تجنب الازدحام خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، في الوقت الذي تحث فيه السلطات الجمهور على استخدام وسائل النقل العام لضمان رحلة سلسة للمحتفلين.
أما مترو دبي، فسيعمل من الساعة الخامسة صباحاً يوم 31 ديسمبر حتى نهاية يوم 1 يناير، في حين سيعمل ترام دبي من الساعة السادسة صباحاً يوم 31 ديسمبر حتى الواحدة صباحاً يوم 2 يناير.
وتخطط هيئة الطرق والمواصلات أيضًا لإضافة أسطول مكون من 1400 حافلة ستكون متاحة للجمهور مجانًا.
وأكد المهندس حسين البنا المدير التنفيذي لإدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات أن تمديد خدمات المترو والترام، وتوفير مواقف إضافية، وحافلات مجانية، من شأنه أن يوفر للجمهور خيارات نقل مريحة، ويقلل من الازدحام المروري.