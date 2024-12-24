مترو دبي 43 ساعة دون توقف خلال احتفالات رأس السنة

قال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الثلاثاء، إن مترو وترام دبي سيعملان دون توقف لمدة تزيد على 43 ساعة اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.