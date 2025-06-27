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مترو دبي: القائمة الكاملة لأسماء المحطات المحدثة والقديمة

الخط الأزرق المقبل، المقرر افتتاحه في عام 2029، سيضيف 14 محطة إلى الشبكة، ليصل الإجمالي إلى 67 محطة مترو.
مترو دبي: القائمة الكاملة لأسماء المحطات المحدثة والقديمة
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إذا كنت من بين مئات الآلاف الذين يستقلون مترو دبي يوميًا، فهناك أكثر من مجرد محطة توقف يجب عليك متابعتها. تتغير أسماء المحطات في الشبكة من حين لآخر، وإذا لم تنتبه، فقد تفوت وجهتك بسهولة، مما يكلفك وقتًا وجهدًا.

هذه التغييرات في الأسماء ليست عشوائية، بل هي جزء من اتفاقيات حقوق التسمية التجارية التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تسمح للعلامات التجارية الكبرى برعاية المحطات أو إعادة تسميتها ضمن اتفاقيات طويلة الأجل.

يعد مشروع حقوق التسمية، الذي أطلق في عام 2008، مفهوماً فريداً من نوعه، حيث يتيح للشركات من القطاعين العام والخاص فرصة امتلاك حق التسمية لمحطة ما.

يعد البقاء على اطلاع دائم بالأسماء القديمة والجديدة أمرًا ضروريًا لكل من السكان والزوار الذين يتنقلون عبر خريطة النقل المتطورة باستمرار في المدينة.

فيما يلي قائمة بأسماء محطات الشبكة القديمة والجديدة التي يجب عليك وضعها في الاعتبار:

الخط الأحمر

  • صيدلية الحياة : كانت تعرف سابقًا باسم الإمارات العربية المتحدة للصرافة ، وتمت إعادة تسميتها في 5 مايو 2025

  • الدانوب : كان يُعرف سابقًا باسم جبل علي الصناعي، وتمت إعادة تسميته في 13 نوفمبر 2012

  • الطاقة: كانت تُعرف سابقًا باسم شركة دبي للألمنيوم المحدودة دوبال، وتمت إعادة تسميتها في عام 2015

  • ابن بطوطة

  • جبل علي : سيتم تغيير اسم هذه المحطة إلى دهانات ناشيونال ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. كانت تُعرف سابقًا باسم نخيل هاربر آند تاور قبل أن تخضع لتغيير الاسم في 18 مايو 2020.

  • الحدائق

  • حدائق ديسكفري

  • الفرجان

  • عقارات جميرا للغولف

  • مجمع دبي للاستثمار

  • إكسبو 2020

  • مركز دبي للسلع المتعددة : كان يُعرف سابقًا باسم JLT، وتمت إعادة تسميته في 1 سبتمبر 2018

  • شوبا العقارية : كانت تُعرف سابقًا باسم دبي مارينا، وتمت إعادة تسميتها في 9 أغسطس 2021. قبل ذلك، كانت تُعرف باسم داماك العقارية، وتمت إعادة تسميتها في 24 نوفمبر 2020.

  • الفردان للصرافة : كانت تُعرف سابقًا باسم الخيل، وتم تغيير اسمها في 1 أبريل 2025. قبل ذلك، كانت تُعرف باسم نخيل، وتم تغيير اسمها في 24 نوفمبر 2020.

  • مدينة دبي للإنترنت

  • سوق التأمين : كان يُعرف سابقًا باسم المشرق ، وتمت إعادة تسميته في 5 سبتمبر 2024. قبل ذلك، كان يُعرف باسم شرف دي جي، وتمت إعادة تسميته في 18 مايو 2020

  • مول الإمارات

  • إكويتي: كانت تُعرف سابقًا باسم أم الشيف، وتمت إعادة تسميتها في 24 نوفمبر 2020

  • ONPASSIVE : كان يُعرف سابقًا باسم الصفا، وتمت إعادة تسميته في 24 نوفمبر 2020

  • خليج الأعمال

  • دبي مول/برج خليفة

  • المركز المالي

  • أبراج الإمارات

  • مركز التجارة العالمي

  • ماكس فاشون: كان يُعرف سابقًا باسم الجافلية، وتم تغيير اسمه في 4 أغسطس 2021

  • بنك أبوظبي التجاري: كان يُعرف سابقًا باسم الكرامة، وتمت إعادة تسميته في 15 سبتمبر 2014

  • برجمان: كان يُعرف سابقًا باسم خالد بن الوليد، ثم أُعيدت تسميته في 13 نوفمبر 2012

  • الاتحاد

  • الرقة

  • سيتي سنتر ديرة

  • القرهود : كانت تعرف سابقًا باسم GGICO، وتم تغيير اسمها في 14 أبريل 2025

  • مطار T1

  • مطار T3

  • الإمارات

  • سنتربوينت : كان يُعرف سابقًا باسم الراشدية، وتمت إعادة تسميته في 4 أغسطس 2021

الخط الأخضر

  • خور

  • الجداف

  • مدينة الرعاية الصحية

  • عود ميثاء

  • شرف دي جي: كان يُعرف سابقًا باسم الفهيدي، وتم تغيير اسمه في 24 نوفمبر 2020

  • الغبيبة

  • الراس

  • سوق الذهب: كان يُعرف سابقًا باسم نخلة ديرة، وتمت إعادة تسميته في 18 مايو 2020

  • ساحة بني ياس

  • صلاح الدين

  • أبو بكر الصديق

  • أبو هيل

  • القيادة

  • الملعب

  • النهضة

  • المنطقة الحرة بالمطار

  • القصيص

  • اتصالات من e&: كانت تُعرف سابقًا باسم محطة مترو اتصالات، وتمت إعادة تسميتها في 5 فبراير 2023

الخط الأزرق (يبدأ في 9 سبتمبر 2029)

سيضيف الخط الأزرق، المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٩، ١٤ محطة إلى الشبكة، ليصل إجمالي عدد محطات المترو إلى ٦٧ محطة. وسيضم ٩ محطات مرتفعة و٥ محطات تحت الأرض، بطول إجمالي يبلغ ٣٠ كيلومترًا. وقد سُميت المحطة الأولى بـ "إعمار العقارية" .

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