مترو دبي: القائمة الكاملة لأسماء المحطات المحدثة والقديمة

إذا كنت من بين مئات الآلاف الذين يستقلون مترو دبي يوميًا، فهناك أكثر من مجرد محطة توقف يجب عليك متابعتها. تتغير أسماء المحطات في الشبكة من حين لآخر، وإذا لم تنتبه، فقد تفوت وجهتك بسهولة، مما يكلفك وقتًا وجهدًا.
هذه التغييرات في الأسماء ليست عشوائية، بل هي جزء من اتفاقيات حقوق التسمية التجارية التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والتي تسمح للعلامات التجارية الكبرى برعاية المحطات أو إعادة تسميتها ضمن اتفاقيات طويلة الأجل.
يعد مشروع حقوق التسمية، الذي أطلق في عام 2008، مفهوماً فريداً من نوعه، حيث يتيح للشركات من القطاعين العام والخاص فرصة امتلاك حق التسمية لمحطة ما.
يعد البقاء على اطلاع دائم بالأسماء القديمة والجديدة أمرًا ضروريًا لكل من السكان والزوار الذين يتنقلون عبر خريطة النقل المتطورة باستمرار في المدينة.
فيما يلي قائمة بأسماء محطات الشبكة القديمة والجديدة التي يجب عليك وضعها في الاعتبار:
صيدلية الحياة : كانت تعرف سابقًا باسم الإمارات العربية المتحدة للصرافة ، وتمت إعادة تسميتها في 5 مايو 2025
الدانوب : كان يُعرف سابقًا باسم جبل علي الصناعي، وتمت إعادة تسميته في 13 نوفمبر 2012
الطاقة: كانت تُعرف سابقًا باسم شركة دبي للألمنيوم المحدودة دوبال، وتمت إعادة تسميتها في عام 2015
ابن بطوطة
جبل علي : سيتم تغيير اسم هذه المحطة إلى دهانات ناشيونال ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. كانت تُعرف سابقًا باسم نخيل هاربر آند تاور قبل أن تخضع لتغيير الاسم في 18 مايو 2020.
الحدائق
حدائق ديسكفري
الفرجان
عقارات جميرا للغولف
مجمع دبي للاستثمار
إكسبو 2020
مركز دبي للسلع المتعددة : كان يُعرف سابقًا باسم JLT، وتمت إعادة تسميته في 1 سبتمبر 2018
شوبا العقارية : كانت تُعرف سابقًا باسم دبي مارينا، وتمت إعادة تسميتها في 9 أغسطس 2021. قبل ذلك، كانت تُعرف باسم داماك العقارية، وتمت إعادة تسميتها في 24 نوفمبر 2020.
الفردان للصرافة : كانت تُعرف سابقًا باسم الخيل، وتم تغيير اسمها في 1 أبريل 2025. قبل ذلك، كانت تُعرف باسم نخيل، وتم تغيير اسمها في 24 نوفمبر 2020.
مدينة دبي للإنترنت
سوق التأمين : كان يُعرف سابقًا باسم المشرق ، وتمت إعادة تسميته في 5 سبتمبر 2024. قبل ذلك، كان يُعرف باسم شرف دي جي، وتمت إعادة تسميته في 18 مايو 2020
مول الإمارات
إكويتي: كانت تُعرف سابقًا باسم أم الشيف، وتمت إعادة تسميتها في 24 نوفمبر 2020
ONPASSIVE : كان يُعرف سابقًا باسم الصفا، وتمت إعادة تسميته في 24 نوفمبر 2020
خليج الأعمال
دبي مول/برج خليفة
المركز المالي
أبراج الإمارات
مركز التجارة العالمي
ماكس فاشون: كان يُعرف سابقًا باسم الجافلية، وتم تغيير اسمه في 4 أغسطس 2021
بنك أبوظبي التجاري: كان يُعرف سابقًا باسم الكرامة، وتمت إعادة تسميته في 15 سبتمبر 2014
برجمان: كان يُعرف سابقًا باسم خالد بن الوليد، ثم أُعيدت تسميته في 13 نوفمبر 2012
الاتحاد
الرقة
سيتي سنتر ديرة
القرهود : كانت تعرف سابقًا باسم GGICO، وتم تغيير اسمها في 14 أبريل 2025
مطار T1
مطار T3
الإمارات
سنتربوينت : كان يُعرف سابقًا باسم الراشدية، وتمت إعادة تسميته في 4 أغسطس 2021
خور
الجداف
مدينة الرعاية الصحية
عود ميثاء
شرف دي جي: كان يُعرف سابقًا باسم الفهيدي، وتم تغيير اسمه في 24 نوفمبر 2020
الغبيبة
الراس
سوق الذهب: كان يُعرف سابقًا باسم نخلة ديرة، وتمت إعادة تسميته في 18 مايو 2020
ساحة بني ياس
صلاح الدين
أبو بكر الصديق
أبو هيل
القيادة
الملعب
النهضة
المنطقة الحرة بالمطار
القصيص
اتصالات من e&: كانت تُعرف سابقًا باسم محطة مترو اتصالات، وتمت إعادة تسميتها في 5 فبراير 2023
سيضيف الخط الأزرق، المقرر افتتاحه عام ٢٠٢٩، ١٤ محطة إلى الشبكة، ليصل إجمالي عدد محطات المترو إلى ٦٧ محطة. وسيضم ٩ محطات مرتفعة و٥ محطات تحت الأرض، بطول إجمالي يبلغ ٣٠ كيلومترًا. وقد سُميت المحطة الأولى بـ "إعمار العقارية" .