مترو دبي: القائمة الكاملة لأسماء المحطات المحدثة والقديمة

صيدلية الحياة : كانت تعرف سابقًا باسم الإمارات العربية المتحدة للصرافة ، وتمت إعادة تسميتها في 5 مايو 2025

الدانوب : كان يُعرف سابقًا باسم جبل علي الصناعي، وتمت إعادة تسميته في 13 نوفمبر 2012

الطاقة: كانت تُعرف سابقًا باسم شركة دبي للألمنيوم المحدودة دوبال، وتمت إعادة تسميتها في عام 2015

ابن بطوطة

جبل علي : سيتم تغيير اسم هذه المحطة إلى دهانات ناشيونال ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. كانت تُعرف سابقًا باسم نخيل هاربر آند تاور قبل أن تخضع لتغيير الاسم في 18 مايو 2020.

الحدائق

حدائق ديسكفري

الفرجان

عقارات جميرا للغولف

مجمع دبي للاستثمار

إكسبو 2020

مركز دبي للسلع المتعددة : كان يُعرف سابقًا باسم JLT، وتمت إعادة تسميته في 1 سبتمبر 2018

شوبا العقارية : كانت تُعرف سابقًا باسم دبي مارينا، وتمت إعادة تسميتها في 9 أغسطس 2021. قبل ذلك، كانت تُعرف باسم داماك العقارية، وتمت إعادة تسميتها في 24 نوفمبر 2020.

الفردان للصرافة : كانت تُعرف سابقًا باسم الخيل، وتم تغيير اسمها في 1 أبريل 2025. قبل ذلك، كانت تُعرف باسم نخيل، وتم تغيير اسمها في 24 نوفمبر 2020.

مدينة دبي للإنترنت

سوق التأمين : كان يُعرف سابقًا باسم المشرق ، وتمت إعادة تسميته في 5 سبتمبر 2024. قبل ذلك، كان يُعرف باسم شرف دي جي، وتمت إعادة تسميته في 18 مايو 2020

مول الإمارات

إكويتي: كانت تُعرف سابقًا باسم أم الشيف، وتمت إعادة تسميتها في 24 نوفمبر 2020

ONPASSIVE : كان يُعرف سابقًا باسم الصفا، وتمت إعادة تسميته في 24 نوفمبر 2020

خليج الأعمال

دبي مول/برج خليفة

المركز المالي

أبراج الإمارات

مركز التجارة العالمي

ماكس فاشون: كان يُعرف سابقًا باسم الجافلية، وتم تغيير اسمه في 4 أغسطس 2021

بنك أبوظبي التجاري: كان يُعرف سابقًا باسم الكرامة، وتمت إعادة تسميته في 15 سبتمبر 2014

برجمان: كان يُعرف سابقًا باسم خالد بن الوليد، ثم أُعيدت تسميته في 13 نوفمبر 2012

الاتحاد

الرقة

سيتي سنتر ديرة

القرهود : كانت تعرف سابقًا باسم GGICO، وتم تغيير اسمها في 14 أبريل 2025

مطار T1

مطار T3

الإمارات