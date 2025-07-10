متحف زايد الوطني: تحفة معمارية تروي تاريخ الإمارات وتحتفي بإرث القائد المؤسس

هل شاهدت مؤخرا أعجوبة معمارية في جزيرة السعديات؟

هذا هو متحف زايد الوطني، الذي من المقرر افتتاحه في ديسمبر/كانون الأول هذا العام، والذي يتم بناؤه تكريماً للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد.

صمم المتحف المهندس المعماري الحائز على جائزة بريتزكر اللورد نورمان فوستر من شركة فوستر وشركاه، ويجسد تصميم المتحف تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتصدر تصميمه المستدام.

ترتفع خمسة هياكل فولاذية فوق المتحف مستوحاة من جناح الصقر أثناء الطيران، حيث تعتبر رياضة الصيد بالصقور ممارسة تشكل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية.

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ماذا تتوقع

من خلال المعارض الغامرة والبحوث النشطة والبرامج العامة والمجتمعية، يبني المتحف على رؤية الشيخ زايد، ويدعم القيم التي دافع عنها، بما في ذلك الإنسانية والحفاظ على الثقافة والتراث الإماراتي.

سيتمكن الزوار من استكشاف ستة معارض دائمة ممتدة على طابقين، تغطي 300 ألف عام من التاريخ البشري، بالإضافة إلى معرض مؤقت.

وتضم مجموعة المتحف قطعاً أثرية من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التبرعات المتعلقة بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى القروض المحلية والدولية.

وستتضمن أبرز المعروضات في المتحف لؤلؤة أبوظبي، إحدى أقدم اللآلئ الطبيعية في العالم، كما سيلقي الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في الخليج العربي.