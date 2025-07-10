متحف زايد الوطني: تحفة معمارية تروي تاريخ الإمارات وتحتفي بإرث القائد المؤسس

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هذا هو متحف زايد الوطني، الذي من المقرر افتتاحه في ديسمبر/كانون الأول هذا العام، والذي يتم بناؤه تكريماً للأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد.
صمم المتحف المهندس المعماري الحائز على جائزة بريتزكر اللورد نورمان فوستر من شركة فوستر وشركاه، ويجسد تصميم المتحف تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتصدر تصميمه المستدام.
ترتفع خمسة هياكل فولاذية فوق المتحف مستوحاة من جناح الصقر أثناء الطيران، حيث تعتبر رياضة الصيد بالصقور ممارسة تشكل جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية.
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من خلال المعارض الغامرة والبحوث النشطة والبرامج العامة والمجتمعية، يبني المتحف على رؤية الشيخ زايد، ويدعم القيم التي دافع عنها، بما في ذلك الإنسانية والحفاظ على الثقافة والتراث الإماراتي.
سيتمكن الزوار من استكشاف ستة معارض دائمة ممتدة على طابقين، تغطي 300 ألف عام من التاريخ البشري، بالإضافة إلى معرض مؤقت.
وتضم مجموعة المتحف قطعاً أثرية من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التبرعات المتعلقة بتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى القروض المحلية والدولية.
وستتضمن أبرز المعروضات في المتحف لؤلؤة أبوظبي، إحدى أقدم اللآلئ الطبيعية في العالم، كما سيلقي الضوء على تاريخ صيد اللؤلؤ في الخليج العربي.
المصحف الأزرق، أحد أروع مخطوطات الفن الإسلامي، وإعادة بناء سفينة مجان القديمة، نتيجة أول شراكة بحثية للمتحف مع جامعة زايد وجامعة نيويورك أبوظبي.
سيقدم المتحف تجربة شاملة وسهلة الوصول، تربط الناس من مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية. ومن خلال صالات العرض وبرامجه التعليمية وأبحاثه الرائدة، سيُقدم المتحف منظورات عالمية، ويفتح حوارًا مع تراث الإمارات العربية المتحدة وهويتها المعاصرة.
من إلهام الشباب وإشراك أصحاب الهمم وكبار السن، إلى قيادة المنح الدراسية الدولية، سيظل متحف زايد الوطني بمثابة منصة ديناميكية للتبادل الثقافي والتفاهم المشترك.
قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "بصفته المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُجسّد متحف زايد الوطني إرث والدنا المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وهو يُجسّد إيمانه الراسخ بالإنسان، وبقدرته على التعلّم، وتمسكه بقيم الوحدة والتعاطف والفخر الوطني.
هذا المتحف أكثر من مجرد مكان لحفظ التراث؛ إنه وعدٌ للأجيال القادمة، ومنارةٌ لهويتنا، ومساحةٌ تُروى فيها قصتنا، ليس فقط من خلال المعروضات، بل من خلال العواطف والذاكرة والرؤية. ستحمل هذه المؤسسة قصتنا إلى الأجيال القادمة.
كان الشيخ زايد مؤمنًا إيمانًا راسخًا بأن فهم الماضي أمرٌ أساسيٌّ لبناء الأمة بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة. وقد أدى شغفه باستكشاف التراث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة والاحتفاء بالتأثيرات المتنوعة التي شكلت الثقافة الإماراتية إلى إنشاء أول متحف في البلاد في العين عام ١٩٧١، تلاه افتتاح المجمع الثقافي عام ١٩٨١.
تضم مجموعة المتحف قطعًا أثرية من العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، اكتشف العديد منها فرق التنقيب الأثري منذ أكثر من نصف قرن. وتُعد هذه الاكتشافات، بدءًا من أقدم نظام ري بالأفلاج في العالم، ووصولًا إلى آثار تعدين النحاس في العصر البرونزي، دليلًا دامغًا على براعة وصمود أقدم المجتمعات في الإمارات، وتعكس التزام الشيخ زايد بتسليط الضوء على تاريخ الأمة العريق.
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