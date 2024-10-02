متحف الشارقة المتنقل يحمل التاريخ إلى طلاب المناطق النائية

وأكدت ديماس قائلة "إننا حريصون دائماً على الاستماع إلى زوارنا، فكل زائر يدخل المتحف يشعر بأن هناك شيئاً جديداً يمكن اكتشافه، مما يثري تجربته الثقافية". ولتعزيز إمكانية الوصول، تعمل المتاحف على توسيع الخيارات اللغوية إلى ما هو أبعد من العربية والإنجليزية لتشمل الأردية والصينية، مما يضمن أن يتمكن المزيد من الزوار من الاستمتاع بالمعروضات.