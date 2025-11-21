متحف التاريخ الطبيعي: رحلة 13.8 مليار سنة تبدأ في أبوظبي.

شريحة من القمر يمكنك لمسها. اثنان من هياكل الديناصور "تي ريكس" (T. rexes) حقيقية، وُضعت في مشهد يصور ما يعتقد العلماء أنها معركة مميتة. هيكل عظمي لحوت عثر عليه السكان ببساطة أثناء سيرهم في منطقة القرم (المانجروف) عند انحسار المد. وجمجمة حوت أزرق ضخمة يبلغ طولها 25 متراً لدرجة أن عمال البناء اضطروا إلى قطع فتحة في الجدار لإدخالها.

هذه مجرد مشاهد قليلة تستقبل الزوار مع افتتاح متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للجمهور في 22 نوفمبر في الحي الثقافي بالسعديات – وهو متحف بُني، كما يصفه مديره، "في وقت قياسي"، ولكنه مليء بعينات تغطي تاريخ الكون بأكمله تقريباً.

داخل متحف التاريخ الطبيعي الجديد والواسع في أبوظبي، لا يتحرك الزمن إلى الأمام، بل ينهار. تنتقل من غبار النجوم الأقدم من الشمس إلى آثار أقدام الفيلة القديمة التي جابت أبوظبي ذات يوم. يفتح المعرض الأول في الظلام ليكشف عن سماء الليل تماماً كما بدت فوق أبوظبي في 16 ديسمبر 1971.

وأوضحت سارة المرزوقي، مساعد أمين المتحف، خلال جولة معاينة يوم الأربعاء: "هذا هو ما كانت تبدو عليه السماء عندما وُلدت دولة الإمارات العربية المتحدة".

وعلى بعد خطوات قليلة، يحتوي نيزك أسترالي على شظايا يبلغ عمرها 7.5 مليار سنة – "بلورات صغيرة أقدم من المجموعة الشمسية، وأقدم من شمسنا". ويصفها أمناء المتحف بأنها "أقدم شيء" في المتحف. وفي الجانب الآخر من الغرفة، يمكن للزوار وضع أيديهم على ما يصفه الفريق بأنه أكبر قطعة من القمر متاحة للمس على الأرض – وهي صخرة قمرية تزن 45.8 كيلوغراماً وُجدت مؤخراً في ليبيا. قالت إحدى أمينات المتحف وهي تشير إلى سطحها المصقول: "هنا يمكنك لمس القمر، وتمني أمنية".

