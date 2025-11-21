متحف التاريخ الطبيعي: رحلة 13.8 مليار سنة تبدأ في أبوظبي.

شريحة من القمر يمكنك لمسها. اثنان من هياكل الديناصور "تي ريكس" (T. rexes) حقيقية، وُضعت في مشهد يصور ما يعتقد العلماء أنها معركة مميتة. هيكل عظمي لحوت عثر عليه السكان ببساطة أثناء سيرهم في منطقة القرم (المانجروف) عند انحسار المد. وجمجمة حوت أزرق ضخمة يبلغ طولها 25 متراً لدرجة أن عمال البناء اضطروا إلى قطع فتحة في الجدار لإدخالها.
هذه مجرد مشاهد قليلة تستقبل الزوار مع افتتاح متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي للجمهور في 22 نوفمبر في الحي الثقافي بالسعديات – وهو متحف بُني، كما يصفه مديره، "في وقت قياسي"، ولكنه مليء بعينات تغطي تاريخ الكون بأكمله تقريباً.
داخل متحف التاريخ الطبيعي الجديد والواسع في أبوظبي، لا يتحرك الزمن إلى الأمام، بل ينهار. تنتقل من غبار النجوم الأقدم من الشمس إلى آثار أقدام الفيلة القديمة التي جابت أبوظبي ذات يوم. يفتح المعرض الأول في الظلام ليكشف عن سماء الليل تماماً كما بدت فوق أبوظبي في 16 ديسمبر 1971.
وأوضحت سارة المرزوقي، مساعد أمين المتحف، خلال جولة معاينة يوم الأربعاء: "هذا هو ما كانت تبدو عليه السماء عندما وُلدت دولة الإمارات العربية المتحدة".
وعلى بعد خطوات قليلة، يحتوي نيزك أسترالي على شظايا يبلغ عمرها 7.5 مليار سنة – "بلورات صغيرة أقدم من المجموعة الشمسية، وأقدم من شمسنا". ويصفها أمناء المتحف بأنها "أقدم شيء" في المتحف. وفي الجانب الآخر من الغرفة، يمكن للزوار وضع أيديهم على ما يصفه الفريق بأنه أكبر قطعة من القمر متاحة للمس على الأرض – وهي صخرة قمرية تزن 45.8 كيلوغراماً وُجدت مؤخراً في ليبيا. قالت إحدى أمينات المتحف وهي تشير إلى سطحها المصقول: "هنا يمكنك لمس القمر، وتمني أمنية".
سيدرك الزوار الذين يتوقعون عدداً قليلاً من المعروضات البارزة أن النطاق أكبر بكثير. وقال مدير المتحف، بيتر سي. كجيرجارد: "سيأتي الناس بتوقع... وجود 12 أو ربما ثلاث أو أربع معروضات نجمية... ما ستكتشفه في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي هو أن لدينا الكثير من النجوم لدرجة أنها سماء ليلية من النجوم".
من بين أكثر المعروضات لفتاً للنظر زوج من الأحافير الحقيقية لديناصور "تيرانوصوروس ريكس" (Tyrannosaurus rex) في وضع معركة. وأوضح: "لدينا مشهد لديناصورين تي ريكس يتقاتلان – كلاهما أحافير حقيقية". ولا تزال إحدى الجمجمتين تحمل علامة عض لا لبس فيها لديناصور تي ريكس آخر. وخلفهما تقع أحفورة لديناصور "ترايسيراتوبس" (Triceratops)، تحمل أيضاً علامات أسنان تي ريكس – وهو دليل، كما يوضح المدير، على أنه "قُتل على يد تي ريكس".
يوجد داخل القفص الصدري لديناصور الترايسيراتوبس تفصيلة غير مرئية تقريباً: خدوش خلّفها ثديي صغير كان يتغذى على الجثة من الداخل قبل وقت قصير من اصطدام الكويكب الذي أنهى عصر الديناصورات قبل 66 مليون سنة. وقال المدير: "تلك الثدييات... نجت". وأضاف: "الديناصورات... كل الديناصورات [ماتت]، لكن الثدييات نجت".
عند تجاوز الزاوية، يُلقي المتحف بالزوار في "العوالم المفقودة لأبوظبي" – وهو إعادة بناء درامية للإمارة كما كانت تبدو قبل سبعة ملايين سنة. وقال كجيرجارد: "لم تكن هناك صحراء. لقد كانت منطقة سهول سافانا، والكثير من الحياة – الفيلة، والنمور، والتماسيح، والزرافات". ويظهر إعادة بناء شاهقة لجذور ضفة نهر قديم من أبوظبي كيف ازدهرت النباتات هنا في السابق.
وأشار المدير إلى أن التغير المناخي حوّل سهول السافانا تلك إلى الصحراء الحالية. وأضاف: "هذا يعطينا دليلاً على مدى اختلاف العالم فعلاً عندما يتغير المناخ... ولدينا القدرة على فعل شيء حيال ذلك".
وبالقرب من ذلك، عرضت أمينة المتحف سارة المرزوقي فكي أفراس النهر القديمة والجد رباعي الأنياب للفيلة، وهو "ستيغوتترابيلودون سيرتيكوس" (Stegotetrabelodon syrticus). وكشفت آثار متحجرة وُجدت في المنطقة الغربية أن قطعان الفيلة كانت تتحرك في أنماط عائلية لحماية بعضها، "وكان الصغار يتحركون دائماً في المنتصف" – وهو سلوك لم يتغير حتى اليوم.
يوجد أحد أكثر المعروضات غرابة في المتحف تحت جمجمة ضخمة حقيقية لحوت أزرق. وتحت الجمجمة، يوجد هيكل عظمي لحوت "برايد" (Bryde’s whale)، معروض كما لو كان يستريح في أشجار القرم حيث تم اكتشافه. وأشار كجيرجارد: "أحد الأشياء المدهشة... التي لا يفكر فيها أحد عندما يذهب إلى الشاطئ... هو أن تلك العمالقة تعيش في هذه المنطقة".
لم يُعثر على الحوت من قبل باحثين، بل من قبل أشخاص كانوا يمشون في أشجار القرم. وقال: "عند انحسار المد، ترى العظام تظهر". وأضاف: "تم العثور عليه... من قبل أشخاص يقومون بمسح منطقة القرم... وليس من قبل علماء المتحف".
ويأمل أن تأتي المزيد من الاكتشافات من الجمهور: "إذا وجدوا شيئاً غير عادي، يجب أن يتصلوا بنا... الطبيعة من حولنا باستمرار وتحاول جذب انتباهنا". وأضاف أنه سيتم توفير خط ساخن للمتحف لمثل هذه الاكتشافات.
أدرج الفريق متحفاً ثانياً داخل المتحف – لا يدركه سوى الأطفال. تنتشر عبر المعروضات نسخة ضخمة من بطيء الحركة (تارديغريد)، أو "دب الماء"، وهو كائن مجهري ناجٍ قادر على العيش في الصحراء أو أعماق المحيط أو حتى الفضاء. وقال المدير: "لقد قمنا بتكبير حجمه... ولدينا كائنات تارديغريد في جميع أنحاء المتحف". ويمكن للأطفال اتباع مسار صيد كنز مصمم حولهم.
يتضح حجم المشروع بشكل أكبر عند الكشف عن جدوله الزمني. قال كجيرجارد: "من الفكرة الأولية حتى هذا المتحف المنجز، استغرق الأمر خمس سنوات" – وهو جهد وصفه بأنه غير مسبوق. وعلى الرغم من أن الفريق العلمي لا يزال ينمو، إلا أنه "يتطلب آلاف الأشخاص لبناء متحف للتاريخ الطبيعي". ويضم المتحف باحثين يعملون على أسئلة علمية نشطة ويهدف إلى أن يصبح مركزاً للموارد لورش العمل وعلماء المستقبل. وأضاف: "نريد مخاطبة الجيل الشاب... وإلهامهم".
تنتقل المعارض النهائية من العوالم القديمة إلى النظم البيئية الحالية، من جبال وصحاري أبوظبي إلى الغابات المطيرة في تسمانيا وأعماق البحار. هيكل عظمي كامل لحوت أزرق يبلغ طوله 25 متراً – تم استرداده في كندا – ينحني عبر السقف. وأوضحت مساعد أمين المتحف: "الجمجمة هي أكبر قطعة فردية لدينا في هذا المتحف... اضطررنا للإبقاء على فتحة في الجدار لإدخال هذه الجمجمة".
تنتهي الرحلة بتذكير بما يمكن أن تفقده البشرية – وما يمكنها إنقاذه. يقف هيكل عظمي لطائر الدودو كقصة تحذيرية حول الانقراض الناتج عن الإنسان. وبالقرب منه، يظهر مجهر حقيقي كائناً من فصيلة تارديغريد في حالته المتيبسة للبقاء، قادراً على تحمل الظروف القاسية عن طريق الالتفاف إلى كرة شبه ميتة.
ما يأمل المدير أن يستخلصه الزوار بسيط: الملكية. وقال: "نريد أن يكون هذا مكاناً تشعر فيه بالانتماء... مكاناً رائعاً للتسكع مع الأصدقاء والعائلة". سواء كان ذلك من خلال العلوم المجتمعية، أو طبقات اكتشاف الأطفال، أو الدراما المطلقة للوقوف تحت حوت أزرق، فإن الهدف هو إدخال الناس في قصة العالم الطبيعي – وفي مستقبل العلوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: "هذه مجرد البداية".
