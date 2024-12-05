متحف البريرات: من محطة تحلية مهجورة إلى منارة تعليمية

ولم تكن رحلة تحويل المحطة إلى متحف مفروشة بالورود، فقد واجه الفريق تحديات جمة، كان من أبرزها إنشاء مدخل لخزان المياه الأصلي الذي بُني عام 1977. وتستذكر السويدي تلك اللحظات قائلة: "استغرق الأمر أسبوعاً كاملاً لقطع فتحة في الخزان، لنتمكن من تقييم مدى صلاحيته". لكن على الرغم من هذه العقبات، مضى الفريق قدماً بعزيمة لا تلين، وعملوا بلا كلل في نوبات امتدت على مدار 24 ساعة، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لينجزوا هذا المشروع الطموح في أقل من شهرين.