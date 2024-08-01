متحف الإمارات للسيارات: كنوز نادرة وقصص ابتكار

بدءاً من نموذج أول مركبة تم بناؤها على الإطلاق إلى مئات السيارات العتيقة، يحتوي هذا المتحف على كل شيء. إذا كنت من محبي السيارات، فإنه يجب عليك زيارته. وإذا لم تكن كذلك، فإن استكشاف هذه الجاذبية سيجعلك بالتأكيد واحداً منهم.

في اللحظة التي تدخل فيها مبنى متحف الإمارات الوطني للسيارات، ستلفت انتباهك كرة أرضية ضخمة - ولكنها ليست الهيكل النموذجي الخاص بك.