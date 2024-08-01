متحف الإمارات للسيارات: كنوز نادرة وقصص ابتكار
بدءاً من نموذج أول مركبة تم بناؤها على الإطلاق إلى مئات السيارات العتيقة، يحتوي هذا المتحف على كل شيء. إذا كنت من محبي السيارات، فإنه يجب عليك زيارته. وإذا لم تكن كذلك، فإن استكشاف هذه الجاذبية سيجعلك بالتأكيد واحداً منهم.
في اللحظة التي تدخل فيها مبنى متحف الإمارات الوطني للسيارات، ستلفت انتباهك كرة أرضية ضخمة - ولكنها ليست الهيكل النموذجي الخاص بك.
إنها مركبة ترفيهية مبنية على شكل كرة أرضية وتضم أكثر من سبع غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق.
يضع هذا الهيكل الضخم على الفور توقعات عالية للرحلة المقبلة ونادراً ما يشعر الضيوف بخيبة أمل.
ويضم المتحف مجموعة شخصية للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان، وكل قطعة أثرية تحكي قصة ابتكار.
"جيب ويليس" بطول 15 قدماً
إذا كنت مهتماً بالتاريخ، فستقدر النسخ المتماثلة المحفوظة هنا. إليكم واحدة من حقبة الحرب العالمية الثانية: سيارة جيب ويليس تعمل بكامل طاقتها، ويبلغ ارتفاعها حوالي 15 قدماً.
دخلت هذه السيارة الرائعة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مركبة آلية في العالم في عام 2010.
محطة بنزين قديمة
يبدأ الزوار رحلتهم عبر المتحف بإحدى أولى مضخات محطات الوقود التي تم بناؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتميز بمقياس تناظري وحاويات مزدوجة - واحدة لفحص مستويات الزيت والأخرى للبنزين - وهذا يسمح للمرء بتخيل كيفية ملء خزانات الوقود في الأيام الجيدة.
عربة بلا أحصنة
ويصادف الزائرون أيضاً عربة بدون أحصنة تم تصنيعها منذ أكثر من قرن من الزمان، وهي سيارة Ford Model T Brass-Era Speedster موديل عام 1915.
تتميز هذه السيارة - المزينة بأجزاء نحاسية مثل قرن الثعبان والمصابيح الأمامية ومقياس الحرارة - بمكابح هيدروليكية على العجلات الأربع ومحور خلفي خاص ثنائي السرعات لقيادة سلسة. مشهد هذه السيارة الكلاسيكية يعيدك بالزمن إلى الوراء.
سيارات عمرها مائة عام
من المؤكد أن الزائرين سيتفاجأون عندما يرون أقدم سيارات فورد، بغطاء محركها ومصداتها الضخمة، التي تسترجع مشاهد من الأفلام القديمة. بعض السيارات المستخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ما يقارب من قرن من الزمان، يتم الحفاظ عليها بشكلها الأصلي.
في القسم الأول من المتحف، يمكن للضيوف أن يتعجبوا من المركبات التي تم تصنيعها منذ ما يقارب من 100 عام. عجائب الهندسة مثل American LaFrance، وDodge Special Roadster، وChrysler، وFord T، وLeon Bollee، وBugatti، تنقل الزائرين إلى عصر الطرق غير المعبدة، عندما كانت السيارة تعتبر أغلى ممتلكات الأغنياء.
العضلة الأمريكية
القسم الثاني يقدم المركبات القوية المصنعة في أمريكا. قبل الدخول، ينجذب الزوار إلى شاحنة دودج باور واغون الضخمة، التي يُقال إنها أكبر شاحنة بيك أب في العالم، بحجم يساوي ثمانية أضعاف حجمها الفعلي، وتحتوي على غرف نوم في الكابينة. يتم عرض المركبة الفعلية ونموذج مصغر لها في وسط المتحف.
السيارات الأمريكية القديمة الجبارة كلها متوقفة بشكل أنيق داخل المتحف - من فورد وكاديلاك إلى بويك، وبليموث ماستر، وميركوري، ودودج، التي تم تصنيعها من الأربعينيات إلى عام 2000.
هناك أيضاً شاحنات تم تصنيعها في الستينيات والسبعينيات. وترمز هذه المركبات، بتصميماتها الخارجية القوية ومحركاتها القوية، إلى قوة الحرفية.
الأناقة الأوروبية
أولئك الذين يحبون السيارات الأوروبية سوف يقعون على الفور في حب بعض الجمال من الخمسينيات.
ومع احتلال علامات تجارية مثل مرسيدس، وبي إم دبليو، ورولز رويس، وفيات مركز الصدارة، تعرض شاشات العرض كيف كانت تبدو السيارات الألمانية في ذلك الوقت.
ومن أبرز هذه السيارات سيارة مرسيدس بنز 500 SELs ذات لون قوس قزح.
مجموعة فيلم
ينقلك الجزء الخامس من المتحف إلى مجموعة أفلام تضم مركبات غالباً ما تُرى في أفلام هوليوود. سيارة شرطة أمريكية قديمة، وسيارات الأجرة في المدينة من مختلف أنحاء العالم، والمزيد تخلق جواً من الحنين.
أول مركبة في التاريخ
في نهاية القسم، ستشاهد مركبة تشبه الدراجة ثلاثية العجلات: نموذج أولي للمركبة الأولى التي صنعها كارل بنز في عام 1885 في ألمانيا.
كان أول محرك بنزين ثابت عبارة عن وحدة ذات أسطوانة واحدة ثنائية الأشواط تم تشغيلها لأول مرة في ليلة رأس السنة الجديدة عام 1879. وتم الانتهاء من السيارة ذات المقعدين في عام 1885 وتتميز بمحرك مدمج عالي السرعة وأسطوانة واحدة رباعية الأشواط. وإطار فولاذي أنبوبي وترس تفاضلي وثلاث عجلات ذات قضبان سلكية.
السيارات المدمجة
هذا ليس كل شيء، فالمتحف يضم أيضاً قسماً للشرفة. يضم هذا السيارات الصغيرة، بما في ذلك سيارات Minis، والسيارات الكلاسيكية الهندية مثل Ambassador، وPremier Padmini، وMaruti 800، وأرخص سيارة، Tata Nano. تقدم هذه المركبات المدمجة تبايناً مع عظمة المعروضات الأكبر حجماً.
وبالقرب من المخرج، يرى الزائرون محطة وقود أدنوك المتنقلة القديمة التي تم ترميمها، وهي عبارة عن عربة بها خزان بنزين متصل بمضخة، تجرها الحمير. وفي عصر الطرق المحدودة، كانت هذه العربات ضرورية لتزويد السيارات بالوقود على الطريق خلال الأيام الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ساحة في الصحراء
وبجانب المتحف، تقف طائرة دوغلاس مهجورة ذات ثلاثة محركات بهدوء.
أصبحت أجنحتها ومحركاتها الآن في حالة راحة، وعلى الرغم من أنها تتطلب استكشافها، إلا أن الدخول إلى هذا الجزء من تاريخ الطيران محظور حالياً. المظهر الخارجي المهترئ للطائرة يظهر عليه علامات رحلاتها السابقة، مما يجعل الزائرين يتساءلون عن كيفية دورانها حول العالم.
الموقع ورسوم الدخول
يقع المتحف على شكل هرم في منطقة الظفرة، على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من مدينة أبوظبي، ويضم أكثر من 200 سيارة.
وهو مفتوح من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً، طوال أيام الأسبوع. تبلغ تكلفة التذكرة 55 درهماً، لكن يمكن للأطفال دون سن 10 سنوات الدخول مجاناً.